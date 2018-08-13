Если участок не найден на кадастровой карте. Советы эксперта

Иногда встречаются участки, о которых нет никакой информации на публичной кадастровой карте. Такая ситуация может возникнуть если у земельного участка отсутствуют четко установленные границы, то есть собственником не проведено межевание. Кадастровая палата по Иркутской области рассказала, как можно решить подобную проблему:

– Для начала поясним, что такое публичная кадастровая карта. Это справочно-информационный ресурс для предоставления пользователям сведений Единого реестра недвижимости на территории Российской Федерации, размещенный на официальном портале Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru/). Данный сервис дает возможность круглосуточно получать сведения об объектах недвижимости такие, как: кадастровый номер, площадь, адрес, кадастровая стоимость, категория земель, вид разрешенного использования, а также другую общедоступную информацию. На публичной кадастровой карте отображаются только те земельные участки, сведения о границах которых внесены в Единый реестр недвижимости. Необходимо отметить, что обновление данных на публичной кадастровой карте происходит несколько позже, чем вносятся сведения в реестр недвижимости.

Согласно данным Единого реестра, на сегодняшний день границы, установленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, имеют почти 73 % земельных участков региона. Чтобы узнать информацию о любом поставленном на кадастровый учет земельном участке, в том числе о наличии или отсутствии установленных границ, можно подать запрос в ближайшем офисе многофункционального центра «Мои документы» или на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Кадастровая палата обращает внимание на то, что установление границ необходимо в первую очередь для защиты прав собственников, а также для предотвращения возникновения возможных споров с соседями. Если собственник хочет провести межевание своего земельного участка, то ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Реестр кадастровых инженеров представлен на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» - «Реестр кадастровых инженеров». Кадастровый инженер выезжает на участок, определяет координаты на местности, фиксирует границы участка и после согласования границ с соседями подготавливает межевой план.

Следующим этапом является подача заявления и подготовленного кадастровым инженером межевого плана в офис многофункционального центра «Мои документы». После внесения сведений о границах земельного участка в Единый реестр недвижимости, через некоторое время участок появится на публичной кадастровой карте.