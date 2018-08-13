На что могут рассчитывать молодые специалисты в Иркутске?

Вакансии для начинающих специалистов входят в топ-10 наиболее частых запросов на hh.ru и демонстрируют динамичный прирост. Практически каждое десятое предложение о работе, размещенное в июле в Иркутске, относилось к профобласти «Начало карьеры, студенты». Аналитики HeadHunter - Сибирь решили выяснить, что готовы предложить работодатели молодым специалистам без опыта работы.

В июле год к году количество вакансий для начинающих специалистов в Иркутске увеличилось на 3%. Предложение на рынке труда не догоняет спрос по темпам, число резюме выросло на 60%. Уровень конкуренции среди работников начального уровня по-прежнему остается одним из самых высоких: на одно предложение о работе в сфере «Начало карьеры, студенты» в Иркутске претендуют примерно 10 соискателей, тогда как в среднем по рынку этот показатель составляет 4.

Традиционно больше всего вакансий для молодых специалистов в июле было открыто в сфере продаж, на административных позициях и в индустрии гостеприимства. Наименее востребованы сотрудники без опыта в сферах, связанных с добычей сырья, страхованием, закупками, строительством и архитектурой, юриспруденцией, наукой и образованием, что объясняется высокими барьерами входа в данные профессии – нужен определенный уровень квалификации и, как минимум, опыт работы от одного года.

Что касается заработных плат, то во многом размер вознаграждения зависит от профессиональной сферы. Оказалось, что среднюю зарплату, которую предлагают в Иркутске специалисту без опыта, составило 25 000 руб. А вот «Добыча сырья», «Производство», «Информационные технологии», «Рабочий персонал» и «Бухгалтерия» стали теми отраслями, где вознаграждение растет быстрее всего с появлением опыта работы по специальности.

«Несмотря на острый дефицит кадров, компании нашего региона не спешат принимать на работу специалистов без опыта работы, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – Количество предложений для них редко поднимается до 25%. При таком небольшом количестве вакансий для выпускников и студентов, уже есть профобласти, которые активно работают не только со студентами, но и со школьниками! Такую политику сегодня используют производственники и ИТ».

Какие качества хотели бы видеть работодатели Иркутска от молодых специалистов? Судя по аналитике вакансий, работодатели ждут исполнительности, организованности, ответственности, внимательности, высокой работоспособности и стремлений к постоянному развитию. В список самых востребованных soft skills также вошли грамотная речь и умение работать в команде.