СКР начал доследственную проверку по факту ДТП с участием маршрутки «Иркутск-Слюдянка»

Следственным отделом по Шелеховскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя).

В ходе проверки предварительно установлено, что 10 августа в дневное время на 37-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Иркутск-Слюдянка».

В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок. 10 пострадавших доставлены в Шелеховскую районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает, двое от госпитализации отказались.

В настоящее время следователи СКР и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователям предстоит установить степень тяжести вреда здоровью каждого пассажира, а также дать правовую оценку действиям индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, а также водителя данного маршрутного такси. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.