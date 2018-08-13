За предыдущие трое суток в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие трое суток, с 10 по 12 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составляла 327 га. Три возгорания потушено в Усть-Илимском районе, по два – в Братском и Тайшетском районах, по одному – в Чунском и Катангском.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешло пять лесных пожаров на общей площади 216 га, из которых 196 га, покрытые лесом: два очага в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском, Чунском и Усть-Кутском районах. Продолжают действовать шесть возгораний на 600 га: пять – в Усть-Илимском районе и один – в Чунском.

На ликвидации пожаров 12 августа было задействовано 129 пожарных десантников, 50 сотрудников лесной охраны, 39 мобилизованных граждан и 45 единиц наземной техники. Два вертолета Ми-8 применялись для доставки сил и средств пожаротушения к местам действующих возгораний. Авиапатрулирование осуществляли пять самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 52 часа 20 минут.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 20 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов – 29 783 га. Один пожар в 22 км от населенного пункта Токма тушат 16 пожарных-десантников.