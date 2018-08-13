С 15 по 19 августа в Сибэкспоцентре пройдёт выставка «Всёзнайка»

С 15 по 19 августа в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдёт 5-я выставка-ярмарка товаров для школы, образовательных услуг и досуга для детей «Всёзнайка». Выставка является социально-значимым мероприятием, направленным на развитие и воспитание детей, способствует реализации муниципальных программ: «Иркутск — территория детства на 2013-2020 годы», «Культура Иркутска на 2013-2019 годы», «Здоровое поколение на 2013-2020 годы».

В выставке примут участие детские школы искусств, художественные и музыкальные школы, Централизованная библиотечная система и Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых, Музей истории города Иркутска и Творческий клуб «Любимовка» — всего более 50 учреждений дополнительного образования. В течение 5 дней они презентуют свои творческие направления, проведут множество мастер-классов по прикладному творчеству, покажут музыкальные представления и кукольные спектакли. Кроме того, на выставке можно будет пройти кастинг для детской школы телевидения, посетить мастер-классы по ментальной арифметике, авиамоделированию, танкомоделизму, узнать о конструировании и программировании роботов, а также записаться на детские компьютерные курсы.

Традиционно посетителям будет представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, учебно-методических пособий, канцелярских товаров, одежды, обуви и многое другое. Это отличная возможность подготовить ребёнка к школе и приобрести всё в одном месте.

Ярким событием выставки станет Фестиваль современной культуры «BAIKAL GEEK CON 2018». В Сибэкспоцентре это мероприятие пройдёт впервые и порадует всех любителей комиксов, кино, аниме и видеоигр. Соревнования, в которых примут участие команды из Иркутска и Улан-Удэ, будут проходить 18 и 19 августа. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и выступления спикеров по Geek-тематике.

Неизменно маленькие посетители получают множество положительных эмоций и впечатлений на мероприятиях постоянных участников выставки. По доброй традиции Иркутский зоосад расскажет об уходе за домашними питомцами. Портал 38mama.ru проведёт «Малышовый марафон», в котором примут участие дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

Посетив выставку «Всёзнайка», родители смогут не только собрать ребёнка в школу, выбрать для него подходящее развивающее занятие, но и получить полезные знания. 15 августа в 12.30 в конференц-зале №1 пройдёт семинар «Дети в безопасности», на котором расскажут о том, как обеспечить ребёнку безопасность на дороге, о правилах поведения при пожаре, об оказании первой медицинской помощи и своевременной профилактике травматизма. Кроме того, в течение 5 дней родители смогут проконсультироваться с психологом, логопедом и педиатром по воспитанию и развитию детей любого возраста.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 15 августа в 12.00 на сценической площадке павильона № 1 Сибэкспоцентра. Выставка будет работать 15-19 августа — с 10.00 до 18.00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте www.sibexpo.ru.Место проведения выставки: Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»

Россия, 664050, г.Иркутск, ул. Байкальская, 253-а,

тел.:(395-2) 351-888, 352-239, факс:(395-2) 351-888

www.sibexpo.ru