Коллекционер и меценат проведет бесплатную экскурсию по выставке Даши Намдакова «Другое измерение»

16 августа коллекционер и меценат Виктор Бронштейн проведет бесплатную экскурсию по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение».

Экспозиция в галерее Виктора Бронштейна – премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры.

Известного скульптора и Виктора Бронштейна объединяет совместный творческий проект и теплые личные отношения. Авторская экскурсия – это возможность узнать историю создания скульптур и интересные факты о новой коллекции. Виктор Бронштейн раскроет детали организации масштабного выставочного проекта.

Возрастное ограничение 0+. Начало в 17:30. Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей. Экскурсия отдельно не оплачивается. Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30