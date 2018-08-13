Партию контрафактных кубиков Рубика выявили в Иркутской таможне

В декларации на товары, поданной на Иркутский таможенный пост, иркутским ООО к выпуску был заявлен товар – «игрушка-головоломка из полипропилена, магический куб». В ходе досмотра при вскрытии коробок таможенники обнаружили, что «магическим кубом» оказалась механическая игрушка-головоломка, стороны которой имеют наклейки разных цветов. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, была проведена экспертиза, чтобы подтвердить, что данная головоломка действительно кубик Рубика.

В соответствии с правом Евразийского экономического союза товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр объектов интеллектуальной собственности, находятся под государственной защитой. Товарный знак в виде объемных трехмерных головоломок в виде куба, состоящего из кубиков, вращающихся вокруг внутренней оси, зарегистрирован в Реестре товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Правообладателем данного товарного знака является компания «RUBIK'S BRAND LIMITED» (Великобритания). Интересы правообладателя на территории Российской Федерации представляет ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры».

Правообладатель подтвердил, что никаких лицензионных соглашений (на производство, хранение, перемещение, ввоз в Россию и иной ввод такого товара в гражданский оборот на территории России) с иркутской фирмой-импортером не заключал. Также владелец товарного знака потребовал привлечь фирму-импортера к административной ответственности и принять меры к уничтожению контрафактного товара.

По факту использования чужого товарного знака Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП России. На 1440 головоломок наложен арест.