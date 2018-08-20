Сколько готовы заплатить россияне за подержанный автомобиль?

Покупка автомобиля с пробегом связана с риском: можно не только разочароваться в покупке, но и потерять большую сумму денег. Исследуя эту тему, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом. За период с 3 по 7 августа в данном опросе успели поучаствовать более 3 600 человек.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый (24,1%) респондент, строя планы по покупке автомобиля с пробегом, рассматривают диапазон цен от 200 до 400 тысяч рублей, а каждый пятый (20,1%) участник опроса в такой ситуации согласен отдать намного больше денег – от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Самый популярный ответ выбрали для себя почти 30% участников опроса – каждый из них готов потратить на подержанный автомобиль от 400 до 700 тысяч рублей.

Меньше всего вкладываться в покупку подержанной машины готов каждый девятый (10,9%) опрошенный – менее 200 тысяч рублей. В то же время каждый двенадцатый (8,5%) респондент смог бы выделить на эти цели от 1 до 1,5 млн рублей. Впрочем, есть и такие, кто способен потратить еще больше: 1,5 – 2 млн рублей (3,3%) и свыше 2 млн рублей (3,2%).

– Интересно сравнить результаты опроса с предложениями, которые есть на рынке, т.е. насколько они соответствуют друг другу (см. диаграмму ниже), – отмечает Данил Пивоваров, руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «АВТОСТАТ». – Так, исследование объявлений по продаже автомобилей с пробегом на нескольких ведущих классифайдах наряду с проведенным опросом показывает, что наибольший разрыв виден в самом доступном ценовом сегменте – до 200 тысяч рублей. Доля таких машин составляет 17% от общего количества объявлений, т.е. значительно выше, чем желающих их приобрести (10,9%). Это неудивительно, т.к. на рынке всегда присутствует большое количество автомобилей старого парка.

Сегмент машин стоимостью от 700 тысяч до 1 млн рублей также показывает существенный разрыв со спросом, но в обратном направлении: доля его представленности на интернет-площадках (13,6%) почти на треть ниже, чем доля потенциальных клиентов сегмента (20,1%). На стороне предложения это связано с увеличившимся сроком владения автомобилей, купленных 4 – 5 лет назад, и, как следствие, недостаточным количеством машин, вышедших на вторичный рынок. На стороне же спроса такая доля людей, рассматривающих покупку автомобиля с пробегом в этом ценовом сегменте, говорит о том, что позволить себе купить новую машину с нужными потребительскими свойствами они не могут из-за высоких цен.

Баланс спроса и предложения

Своим мнением по этой теме поделился и редактор отдела испытаний «За рулем» Александр Виноградов:

– То, что большинство проголосовавших хотят приобрести автомобиль стоимостью от 400 до 700 тыс. рублей, вполне объяснимо. За эти деньги купить новую машину практически невозможно. Даже базовая версия такого бюджетника, как KIA Rio, переваливает за 700-тысячную отметку. Остается лишь продукция АВТОВАЗа да китайские аналоги. Но при наличии бюджета под миллион рублей также стоит десять раз подумать, обязателен ли новый автомобиль – ведь даже в этом случае выбор нельзя назвать большим.

Это либо бюджетники В-класса – неплохо, но далеко не максимально упакованные (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, KIA Rio или Skoda Rapid), либо компактные кроссоверы типа Renault Duster, Kaptur, Hyundai Creta или KIA Soul. Три последних будут в скромных исполнениях с передним приводом. Поэтому есть смысл обратить внимание на подержанный «гольф-класс». При этом автомобиль окажется довольно свежим, скорее всего, еще на гарантии и в хорошей комплектации. А вот если вы располагаете суммой от одного до полутора миллионов рублей, то тут действительно имеет смысл купить новый автомобиль.