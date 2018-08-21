Больше 90% россиян не принимают аргументы в пользу повышения пенсионного возраста

Участники опроса не верят в увеличение пенсий после реформы. Они не согласны с тем, что общемировые тенденции применимы к российской действительности, а также не считают советские нормативы выхода на пенсию устаревшими и экономически необоснованными.

Подавляющее большинство россиян – 91,5% – не согласны с аргументацией, которую используют для объяснения необходимости изменений в пенсионной системе. Такие данные Ромир получил в результате всероссийского опроса методом IVR. Лишь 8,5% респондентов согласились с тем, что тезисы, посредством которых разъясняется необходимость реформы, убедительны.

1. Увеличение размера пенсий

Наибольшее неприятие граждан вызвало утверждение о том, что пенсионная реформа позволит увеличить размер пенсий. С ним не согласились 93,9% процента респондентов. Рассчитывают на рост пенсионного обеспечения после принятия всех изменений лишь 6,1%.

2. Пенсионный возраст в других странах

Следующий аргумент «В развитых странах пенсионный возраст выше, значит, увеличение сроков выхода на пенсию – это общемировая тенденция» набрал 91,4% несогласных. Убедительным его посчитали только 8,6% респондентов. Причём доля тех, кто выбрал этот вариант ответа, оказалась выше в Приволжском и Сибирском федеральных округах – 11,0% против 89,0% несогласных. Неожиданно самый высокий процент тех, кто решительно отверг этот аргумент, продемонстрировал Центральный федеральный округ. 94,0% респондентов не согласились с тезисом. И это при том, что жители Центральной России, в первую очередь Москвы, чаще выезжают за рубеж и хорошо осведомлены о благополучности пенсионеров в европейских странах.

3. Продолжительность жизни

С утверждением «В России выросла продолжительность жизни, значит, возрастные параметры времён СССР не отвечают современным реалиям» согласились 9,4% участников опроса. Отвергли аргумент 90,6%. Самый высокий процент разделяющих этот тезис оказался на Северо-Западе России – 11,0% против 89,0%, посчитавших его неубедительным.

4. Соотношение пенсионеров и работающих

Больше всего голосов «за» – 9,7% – набрало утверждение о том, что возраст выхода на пенсию надо повышать из-за роста числа пенсионеров и сокращения трудоспособного населения. Несколько десятилетий назад, когда были утверждены действующие сейчас параметры выхода на пенсию, на двух пенсионеров приходилось пять работающих, сейчас же это отношение почти сравнялось. Тем не менее 90,3% опрошенных заявили, что аргумент «Реформа необходима, иначе деньги на выплату пенсий брать будет неоткуда», их не убедил. Следует отметить, что исследование по пенсионной реформы вызвало живой отклик у россиян. Чтобы собрать релевантную выборку (более 1300 респондентов) в ходе опроса об отношении к продовольственному эмбарго, сотрудникам холдинга Ромир пришлось обзвонить в два раза больше человек, чем в ходе опроса по пенсиям, что ещё раз доказывает повышенное внимание общества к этой теме.

В IVR-опросе приняли участие более 1500 человек старше 18 лет из всех федеральных округов. IVR (Interactive Voice Response) – cистема голосовых сообщений, используемых в рамках телефонного интервью для автоматизированного взаимодействия с респондентом. Респондент заполняет анкету без участия оператора – ответы вводятся нажатием клавиш на клавиатуре телефона. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население России.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.