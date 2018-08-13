Два Дома культуры восстанавливают в посёлках Приангарья

В Шелеховском районе восстанавливают два Дома культуры. Стоимость первого составляет 97,5 млн рублей, второго – 32 млн рублей. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич побывала на двух объектах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В посёлке Большой Луг идёт строительство Дома культуры, состоящего из двух блоков: одноэтажного зрительного зала и двухэтажного корпуса для административных помещений, кабинетов для секций и кружков. Здание уже возведено, проложены наружные сети водо- и теплоснабжения, установлены окна. Завершить работы и открыть Дом культуры планируется в конце 2019 года. Строительство финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость объекта 97,5 млн рублей, из них 92,6 млн рублей – средства бюджета региона.

Своего здания у Дома культуры посёлка Большой Луг нет 17 лет, оно сгорело в 2001 году. С тех пор учреждение работает в неприспособленном ветхом здании, разделяя его со спортивным клубом «Старт». Аналогичная ситуация в посёлке Баклаши. Там часть Дома культуры, в которой располагался зрительный зал, сгорела в 2002 году. Небольшие культурно-массовые мероприятия проводят в фойе, крупные – на уличной площадке.

Реконструкция Дома культуры в Баклашах пройдёт в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Стоимость всех работ составляет 32 млн рублей, в том числе 30 млн рублей из областного бюджета. Заказчиком является Баклашинское муниципальное образование. Сейчас завершаются торги, где будет определён подрядчик. Все работы планируется провести за два года. Срок их окончания – четвёртый квартал 2019 года.

Сначала специалисты демонтируют одноэтажное кирпичное здание зрительного зала, пострадавшее во время пожара. На его месте возведут новый корпус с металлическим рамным каркасом и двускатной крышей. Зрительный зал будет рассчитан на 210 мест, его оснастят мебелью и музыкальным оборудованием. В непострадавшей двухэтажной части Дома культуры проведут ремонтные работы, усилят кирпичные стены. Проектом предусмотрено устройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, озеленение и ограждение территории. Также будет установлен резервный источник питания – дизельная электростанция.