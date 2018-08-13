153 млн рублей необходимо на ремонт заброшенного детского сада в Ангарске

Фото: irk.gov.ru

Ремонт и ввод в эксплуатацию здания детского сада в 17 микрорайоне Ангарска оцениваются в 153 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области со ссылкой на заявление председателя ЗС Сергея Брилки, которое он сделал в ходе визита с парламентским контролем в АГО .

Здание изначально строилось в 90-х годах как типовой детский сад, но дошкольное учреждение здесь так и не открыли. Позже во время реконструкции была проведена частичная перепланировка, а сегодня здание и вовсе – в заброшенном состоянии.

«Подобный пример есть в Усолье-Сибирском, где также нуждается в реконструкции бывшее здание детского сада, – сказал Сергей Брилка. – Ремонтные работы там начнутся уже в этом году. Здание детского сада в Ангарске также нужно восстанавливать, тем более что необходимые заключение экспертизы уже получены». Спикер особо подчеркнул, что исходя из задачи по созданию ясельных групп в дошкольных учреждениях, обозначенной в майском указе президента страны, и сроков исполнения указа, соответствующие изменения потребуется вносить в уже сформированный бюджет региона на ближайшие три года. В этих корректировках должен быть учтен и ангарский детсад.