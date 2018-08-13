Ослабление рубля приведет к подорожанию авиабилетов с 15 августа

Для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (International Air Transport Association). Он рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов каждой среды.

На данный момент курс IATA составляет 63,50 рубля за доллар и 73,50 рубля за евро и будет оставаться таким вплоть до вечера вторника (14 августа). Однако уже в ночь со вторника на среду он вырастет, так как с прошлой недели рубль серьезно ослабел по отношению к доллару и евро. Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 августа 2018 составляет 68,22 руб., курс евро — 77,65 руб. Таким образом, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%.

“Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить. Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент”, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.