Екатеринбург и Самара стали лидерами среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями

В 15 городах России с населением более 1 млн. человек объем торговых площадей за последние пять лет (с I полугодия 2013 г. по I полугодие 2018 г.) вырос на 55% и составил 16 млн кв. м, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. При этом, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 57% от общего объема торговых площадей в российских городах-миллионниках.

Наибольший прирост торговых площадей за последние пять лет – в 2,3 раза – произошел в Уфе. Открылись такие крупные торговые объекты, как ТРЦ «Планета» (95,7 тыс. кв. м, GLA), ТРЦ Ultra (32,8 тыс. кв. м), ТЦ «Аркада» (25 тыс. кв. м), ТРЦ «ЯЙ» (23 тыс. кв. м). Сейчас объем торговых площадей в столице Башкирии составляет 519 тыс. кв. м. Также более, чем в два раза вырос объем торговых площадей в Перми (+122%, до 262 тыс. кв. м), Екатеринбурге (+121%, до 999 тыс. кв. м), Нижнем Новгороде (+106%, до 660 тыс. кв. м).

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, городами-миллионниками с наибольшим объемом качественных торговых площадей по итогам I полугодия 2018 года стали: Екатеринбург (почти 1 млн кв. м), Самара (721 тыс. кв. м), Нижний Новгород (660 тыс. кв. м).

По обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей также лидируют Екатеринбург (671 кв. м) и Самара (616 кв. м). По данному показателю они опередили обе столицы: Москву (502 кв. м) и Санкт-Петербург (528 кв. м). Среди региональных городов-миллионников в Екатеринбурге самая высокая среднемесячная заработная плата, что является одним из ключевых показателей для развития данного сегмента недвижимости.

Лидером по приросту торговых площадей на 1 тыс. жителей за последние пять лет стала Пермь, здесь динамика была двукратной. Тем не менее, в абсолютных значениях Пермь все еще находится на последнем месте среди российских городов-миллионников: на 1 тыс. жителей здесь приходится всего 250 кв. м. Такая низкая обеспеченность города торговыми площадями обусловлена тем, что прежняя администрация Перми долгие годы не поддерживала какие-либо проекты коммерческой недвижимости ни со стороны местных, ни со стороны федеральных девелоперов. Смена власти повлекла изменение политики города и на данный момент Пермь является одним из самых привлекательных с точки зрения развития ритейла субъектом РФ.

За последние пять лет наименьшее увеличение торговых площадей на 1 тыс. жителей произошло в Казани – на 31 кв. м или 9%, до 357 кв. м.

По словам руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, по показателю обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей Казань долгие годы была лидером. Потенциал рынка исчерпан и ближайшие годы будет происходить качественное улучшение текущего предложения: реконструкция МЕГА Казань, реконцепция и 2 очередь ТРЦ Южный, реконцепция «Парк Хаус». Кроме того, до конца 2018 года ожидается прирост 114 тыс. кв. м новых торговых площадей. Данный прирост произойдет за счет открытия крупнейшего в городе торгового объекта - ТРЦ «Авиатика». С открытием данного объекта показатель обеспеченности населения города составит 433 кв. м на 1 тыс. чел.

В Москве за пять лет количество торговых площадей на 1 тыс. жителей увеличилось на 61%: с 311 кв. м до 502 кв. м. По итогам I полугодия 2018г. столица занимает пятое место в России по обеспеченности жителей качественными торговыми площадями, характеризуясь общим объемом предложения, составляющим 6,3 млн кв. м.

Санкт-Петербург за последние пять лет потерял статус «кладбища торговых центров»: прирост количества торговых площадей на 1 тыс. жителей составил 9%. С показателем обеспеченности торговыми площадями в 528 кв. м на 1 тыс. жителей Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров.

Город Общий объем торговых площадей в профессиональных торговых центрах в городах-миллионниках, тыс. м² (GLA) I полугодие 2013 г. I полугодие 2018 г. Прирост, % Уфа 223 519 133% Пермь 118 262 122% Екатеринбург 453 999 121% Нижний Новгород 321 660 106% Омск 252 491 95% Новосибирск 345 581 68% Красноярск 219 366 67% Челябинск 306 502 64% Самара 454 721 59% Москва 3973 6308 59% Ростов-на-Дону 349 546 57% Воронеж 328 501 53% Санкт-Петербург 2356 2833 20% Волгоград 266 315 19% Казань 378 420 11%

Источник: Knight Frank Research, 2018