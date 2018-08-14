Темпы роста погрузки на РЖД существенно замедлились по итогам июля

По данным ОАО «РЖД», погрузка по итогам января-июля составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем-июнем темп прироста замедлился на 0,4 п.п., что связано с июльским снижением погрузки нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений и ряда других грузов. Общее замедление связано с июльским снижением погрузки нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений и ряда других грузов. Также замедлились темпы роста основных "драйверов" этого года - угля, зерна и черных металлов. В то же время погрузка продолжает находиться на рекордном за 10 лет уровне, отмечает руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Слободяник*:

– По итогам июля объем погрузки составил 107,6 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп прироста погрузки оказался ниже, чем в предыдущие месяцы, и повлиял на замедление общегодового темпа роста погрузки. Так, по итогам января-июля рост замедлился по сравнению с январем-июнем на 0,4 п.п. (+3,4% против +3%).

Погрузка каменного угля в июле составила 29,9 млн тонн, что на 3,8% выше результата июля 2017 года. Темп роста погрузки практически не изменился: результат за январь-июль на 0,1 п.п. ниже результата января-июня (+4,9% против +5%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка увеличилась на 2,7%, а на экспорт погрузка выросла на 6,9%. В 1-м полугодии российские угольные предприятия отгрузили с месторождений 209,6 млн тонн, что на 5,2% больше, чем в 2017 году.

Результат погрузки зерна в июле 2018 года – 1,5 млн тонн, что на 15,4% выше результата июля прошлого года. Замедляется темп роста погрузки: в январе-июле он на 3.5 п.п. ниже января-июня (+51,8% против +55,3%), что объясняется высокой базой прошлого года и сезонными отклонениями. В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла на 17,4%, а на экспорт рост составил 86,7%. По оценкам Минсельхоза России, представленным в июле, урожай зерна в этом году составит около 100 млн т, что на 35 млн т ниже, чем в прошлом году. Несмотря на снижение урожая следует ожидать сложностей с погрузкой, традиционных для осени.

Погрузка химических и минеральных удобрений в июле серьезно снизилась на 4,2% к результату июля прошлого года до 4,6 млн тонн. Темп роста погрузки замедляется: в январе-июле фиксируется снижение на 1,2 п.п. по сравнению с январем-июнем (+4.6% против +5,8%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка увеличилась на 7,1%, а на экспорт рост составил 2,9%. Несмотря на незначительное снижение экспортной погрузки, отечественные предприятия продолжают наращивать производственные мощности, а также вести работы по поиску новых рынков сбыта за пределами страны. Например, по оценкам Группы "Фосагро", дефицит фосфорных удобрений на мировом рынке составляет примерно 3 млн тонн, что способствует увеличению спроса на фосфаты на всех ключевых рынках.

Черных металлов в июле погружено 6,6 млн тонн, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп роста погрузки также замедляется: в январе-июле наблюдается снижение на 0,6 п.п. по сравнению с январем-июнем (+11,6% против +12,2%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла на 12,3%, а на экспорт - на 10,8%.

Погрузка лесных грузов по итогам июля составила 3,8 млн тонн, что на 2,7% больше, чем в июле 2017 года. Ускоряется темп погрузки: в январе-июле отмечается рост на 0,5 п.п. по сравнению с январем-июнем (+3,2% против +2,7%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка выросла на 12,2%, а экспорт сократился на 2,8%. Погрузка лесных грузов в адрес морских портов в январе-июне 2018 года возросла на 18%.

По строительным грузам фиксируется серьезное падение погрузки: в июле она составила 11,4 млн тонн, что на 10,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В результате, ускорился темп спада погрузки: в январе-июле результаты погрузки ниже января-июня на 1,2 п.п. (-4,2% против -3%). В январе-июле во внутреннем сообщении погрузка снизилась на 4%, а на экспорт снижение составило 20%. Снижение погрузки строительных грузов обусловлено завершением активной фазы реализации ряда инфраструктурных проектов с государственной поддержкой и сохранением ситуации на рынке жилищного строительства, характеризующейся нестабильным спросом на перевозку. На текущий момент реализация отдельных инфраструктурных проектов, возведение школ, больниц, дорог и газовых сетей не меняет общего положения дел, экономика отрасли продолжает проседать.

Об авторе*:

В 2010 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)» в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ). Работает в ИПЕМ с 2013 года. Принимал участие в разработке отраслевых стратегических документов, широкого круга макроэкономических моделей, а также ряда международных исследований. Автор большого количества публикаций в профильных изданиях.

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр, основанный в 2005 году. Деятельность Института проблем естественных монополий направлена на исследование состояния естественно-монопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности (транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие). Институт активно участвует в процессах формирования промышленной политики России, определения инструментов её реализации в отраслевом и региональном аспектах. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru