Первый этап либерализации ОСАГО состоится осенью

Анонсированный Центробанком в мае первый этап либерализации ОСАГО состоится этой осенью. Он предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и 20% вниз, корректировку КБМ и уточнение коэффициентов по возрасту и стажу. Российский союз автостраховщиков (РСА) встретил понимание на всех уровнях обсуждения документа о необходимости начала реформы, сообщил президент союза Игорь Юргенс.

«На всех уровнях есть понимание и заверение в том, что эта часть плана по либерализации - расширение коридора ОСАГО и индивидуализация некоторой части тарифа - одобрена и не подвергается никакому сомнению», - сказал Юргенс. Он также отметил, что у Центрального банка есть своя методика - проект указания должен пройти обсуждение в различных комитетах ЦБ, а затем будет направлен для регистрации в Минюст, который может выразить свое мнению по тому или иному пункту.

Ранее планировалось, что расширение коридора произойдет летом, но в конце июля Центробанк объявил, что по техническим причинам публикация нормативного акта переносится на начало осени.

Центробанк объявил о первом этапе либерализации тарифа ОСАГО 15 мая, а 14 июня опубликовал для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Согласно проекту указания, коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц будет расширен на 20% вниз и 20% вверх: диапазон составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. При этом для некоторых категорий верхняя граница коридора снизится: для мотоциклов и мотороллеров она понизится на 10,9% и составит 694-1047 руб. а для легковых автомобилей юридических лиц - на 5,7%, диапазон составит 2058-2911 руб.

Кроме того, указание предусматривает введение более детальной градации водителей по стажу и возрасту для применения соответствующего коэффициента в ОСАГО. Вместо существующих четырех ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни, будет введено 50 ступеней. Для опытных водителей старшего возраста коэффициенты будут снижены, а для молодых и неопытных - повышены. Все изменения цены по стажу и возрасту будут происходить в пределах 4,5%.

Также Банк России предлагает изменить порядок учета КБМ – устанавливать его раз в год, а также закрепить за каждым водителем его страховую историю независимо от количества у него транспортных средств. В случае, если сейчас у автомобилиста значений КБМ несколько, ему будет присвоено меньшее из них.

Страховое сообщество поддерживает старт либерализации и считает, что она давно назрела. Она позволит сделать тариф ОСАГО более справедливым - чтобы опытные и аккуратные водители не переплачивали из-за лихачей и мошенников. Во многих странах мира тарифы ОСАГО давно свободны, причем, вопреки ожиданиям, либерализация привела к снижению тарифов.

Вторым этапом либерализации в РФ должны стать законодательные изменения. Один из вариантов таких изменений был предложен Минфином - предложить потребителю на выбор варианты страховых сумм в 500 тыс. руб., 1 млн руб., 2 млн руб., а также возможность заключения договора ОСАГО сроком до трех лет. Страховое сообщество поддерживает идею либерализации, но считает, что предложения Минфина требуют отдельного обсуждения - в частности, по мнению страховщиков, увеличенные страховые суммы и сроки страхования не должны носить характера публичного договора, а могут быть установлены по обоюдному согласию компании и автовладельца.

По мнению Минфина, окончательная либерализация ОСАГО возможна к 2023-2025 году. Как ранее заявлял Юргенс, у рынка хватит запаса прочности для постепенной либерализации тарифа.