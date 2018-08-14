Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500 сеянцев сосны в Архангельской области

Альфа-Банк открыл акцию по посадке 500 сеянцев сосны недалеко от деревни Кононовская Архангельской области. Мероприятие состоялось 11 августа в рамках Чемпионата «Лесоруб 21 века», генеральным партнером которого выступил Альфа-Банк. В высадке деревьев приняли участие губернатор области Игорь Орлов, глава Рослесхоза Иван Валентик, основатель Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин, старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.

«Поморье формирует традиции, связанные с бережным отношением к лесным богатствам», — отметил глава Архангельской области Игорь Орлов. В регионе ежегодно выращивается более 12 млн сеянцев с закрытой корневой системой, что сопоставимо с объемом рубок за такой же период.

Старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой напомнил, что лес — основа существования лесной промышленности. «Уверен, что бережное и профессиональное отношение к этому ресурсу поможет развитию экономического потенциала Архангельской области и всей страны», — подчеркнул старший банкир Альфа-Банка. Вопросы обеспечения проектов сырьем также оказались в фокусе внимания круглого стола, организованного Альфа-Банком и посвященного реализации инвестиционных проектов. В том числе, участники обсудили предложения по организации аудита лесного фонда.

Добавим, что Альфа-Банк уже не первый год финансирует лесную отрасль. При его поддержке в Архангельской области запущено несколько опорных производственных объектов, выстроен лесоперерабатывающий холдинг полного цикла. В этом году Альфа-Банк предоставил 10 млрд. рублей Группе компаний «УЛК» на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК. Банк также поддержал создание пеллетного производства, рефинансировал кредит «УЛК» на строительство двух заводов по глубокой переработке древесины. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых в различных секторах экономики с участием Альфа-Банка, превышает 400 млрд рублей.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.