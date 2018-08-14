Сбербанк запустил рекламу, снятую на смартфон

Сбербанк запустил новую серию рекламных видеороликов, рассказывающих о пакетах услуг для малого бизнеса «Легкий старт», «Активные расчеты», «Хорошая выручка».

Некоторые сюжеты режиссер Тигран Бежанов снял на смартфон.

Новые видеоролики на примере ситуаций из практики малых предприятий (спортивных секций, ремонтных бригад, ресторанов, уличных торговцев) в игровой форме рассказывают о финансовых продуктах Сбербанка. В главных ролях заняты актеры Театра наций.

Всего было создано 16 рекламных роликов, из которых 6 были сняты на смартфон в вертикальном формате одним дублем. Съемки продлились три дня.

Директор по маркетингу блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Сергей Ганин:

«Все было сделано не только быстро и качественно, но и творчески, с использованием нового метода съемки, который приобретает все большую популярность. Как показывают исследования, снятым на телефон роликам зрители доверяют больше, чем традиционной телевизионной рекламе, ведь видеосъемка на свой смартфон — понятное каждому и доступное средство самовыражения. Я хочу поблагодарить актеров Театра наций и лично его художественного руководителя Евгения Миронова за поддержку этого интересного проекта».

Подготовка рекламы «от брифа до эфира» заняла 60 дней. С 13 августа кампания стартует и в социальных сетях — именно для них предназначены видеоролики, снятые с помощью смартфона.

Первый ролик можно посмотреть на официальных страницах «Сбербанк для бизнеса» в Instagram, Facebook и VK.