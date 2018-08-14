Сбербанк признан самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы

Сбербанк получил награду «Самый инновационный банк» среди розничных банков Центральной и Восточной Европы международной премии журнала Global Finance. В этой номинации оценивалось, насколько активно финансовые организации используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов.

Кроме того, Сбербанк признан победителем в номинации «Лучший цифровой маркетинг» (Best in Social Media Marketing & Services), в которой отмечены банки с наиболее инновационными и эффективными коммуникационными проектами в цифровой сфере.

Также уже в четвертый раз Сбербанк стал первым в категории «Лучший СМС-банк». В этой номинации уделяется внимание функциональности и удобству сервиса банковских текстовых уведомлений.

В своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня. Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.

Ранее цифровой корпоративный банкинг Сбербанка был признан лучшим в России по версии журнала Global Finance. Кроме того, корпоративный банкинг Сбербанк одержал победу еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучшие цифровые сервисы», «Лучший интернет-сайт», «Самый инновационный цифровой банк».