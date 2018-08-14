Банк ВТБ выступит титульным спонсором VTB Russian Open Golf Championship (Senior)

Банк ВТБ (ПАО) выступит титульным спонсором международного профессионального турнира по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior) — этап Европейского тура, который пройдет 17-19 августа 2018 года в «Москоу Кантри Клаб». В турнире примут участие 55 лучших гольфиста из 20 стран мира — легендарные игроки старше 50 лет.

16 августа состоится торжественная церемония открытия соревнования, а также 23-й Международный благотворительный турнир по гольфу Pro AM, в котором любители сыграют в командах с профессионалами — чемпионами и призерами национальных и мировых первенств. Средства от благотворительного турнира будут направлены в фонды, оказывающие помощь детям.

Турнир традиционно привлекает большое внимание: в нем участвуют профессионалы, завоевавшие всемирную известность за время своей основной профессиональной карьеры в турах США, Европы, а также в Ryder Cup. Награждение победителей состоится 19 августа.

«Гольф является очень популярным видом спорта среди клиентов private banking. Сегодня в России уже появились гольф-клубы международного класса, которые открыты как для игры, так и для обучения. Думаю, проведение международных турниров в России будет способствовать повышению интереса к гольфу в нашей стране», — отметил руководитель департамента по работе с премиальными клиентами — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.