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Банк ВТБ выступит титульным спонсором VTB Russian Open Golf Championship (Senior)

14 августа 2018

Банк ВТБ (ПАО) выступит титульным спонсором международного профессионального турнира по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior) — этап Европейского тура, который пройдет 17-19 августа 2018 года в «Москоу Кантри Клаб». В турнире примут участие 55 лучших гольфиста из 20 стран мира — легендарные игроки старше 50 лет.

16 августа состоится торжественная церемония открытия соревнования, а также 23-й Международный благотворительный турнир по гольфу Pro AM, в котором любители сыграют в командах с профессионалами — чемпионами и призерами национальных и мировых первенств. Средства от благотворительного турнира будут направлены в фонды, оказывающие помощь детям.

Турнир традиционно привлекает большое внимание: в нем участвуют профессионалы, завоевавшие всемирную известность за время своей основной профессиональной карьеры в турах США, Европы, а также в Ryder Cup. Награждение победителей состоится 19 августа.

«Гольф является очень популярным видом спорта среди клиентов private banking. Сегодня в России уже появились гольф-клубы международного класса, которые открыты как для игры, так и для обучения. Думаю, проведение международных турниров в России будет способствовать повышению интереса к гольфу в нашей стране», — отметил руководитель департамента по работе с премиальными клиентами — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.


/ СИА /
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