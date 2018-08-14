Банк УРАЛСИБ занял 11 место в медиарейтинге российских банков за июль

Банк УРАЛСИБ занял 11 место в медиарейтинге российских банков по итогам июля 2018 года, поднявшись на одну позицию по сравнению с рейтингом за июнь. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события июля: присвоение Банку рейтинга ВВВ- (RU) (прогноз «Стабильный») Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), проведение в Санкт-Петербурге мероприятия для СМИ с участием Председателя Правления Константина Боброва, подписание документов о сотрудничестве с Тульской, Смоленской и Свердловской областями, запуск новых продуктов и сервисов, высокие позиции Банка УРАЛСИБ в рыночных рейтингах, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru. Он готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.