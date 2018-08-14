Дальневосточный банк выпустил юбилейные зарплатные карты к 90-летию ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

К 90-летию ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» — одного из старейших нефтегазодобывающих предприятий России — Дальневосточный банк выпустил для его сотрудников лимитированную серию зарплатных карт, выполненную в юбилейном дизайне.

Помимо эксклюзивного оформления, карты обладают рядом неоспоримых преимуществ, предусматривающих возврат на карту части потраченных денежных средств, начисление процентов на остаток, бесплатное пополнение карт на АЗС и АЗК «Роснефть», выпуск до 5 дополнительных бесплатных карт к общему счету основной зарплатной карты.

«Мы с гордостью разделяем этот праздник с нашим партнером — ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Дальневосточный банк обладает значительным опытом по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, сотрудники предприятия обеспечены банковским сервисом на высоком уровне», — подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк.

Для работников «Сахалинморнефтегаза» выпущено в общей сложности 2000 карт. «Новые зарплатные карты мы получили в день юбилея, это стало приятным подарком для всех нас. Они удобны в использовании, а их дизайн подчеркивает значимость даты, напоминает о масштабах деятельности ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», — поделилась впечатлениями Начальник Казначейского финансового отдела Оксана Грязнова.