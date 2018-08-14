Россельхозбанк проведет серию фестивалей фермерской еды «СВОЁ»

18 и 19 августа 2018 года в Тульском Кремле пройдет первый региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком.

Более 100 фермеров Тульской области примут участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. В программе фестиваля – ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов от РСХБ. Часы работы фестиваля – с 10:00 до 20:00.

«Россельхозбанк является ключевым кредитором аграриев и активно участвует в проектах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации и регионального агротуризма, - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. - Сегодня перед фермерами стоят важнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и замещению импортной продукции, поэтому так важно повысить узнаваемость местных торговых марок у населения. Фестиваль «СВОЁ» - это прекрасная площадка для сбыта аграриями своей продукции и знакомства с потребителями. Уверена, что натуральные продукты наших производителей займут достойное место в потребительской корзине россиян и в скором времени станут предметом национальной гордости».

Фестиваль «СВОЁ» стартует 18-19 августа в Тульском Кремле, затем состоится в Ижевске (25-26 августа) и Великом Новгороде (8-9 сентября), а завершится 22-23 сентября в Москве.

Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковной усадьбе «Архангельское». Свою продукцию на нем представили более 100 фермеров, посетили мероприятие свыше 45 тыс. человек.