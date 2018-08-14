В Иркутске начнут обучать будущих артистов балета

Набор на новую специальность «Искусство балета» открыт в Областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении Иркутском театральном училище. Оно получило лицензию на осуществление образовательного процесса по данному направлению. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

- Появление в Иркутском театральном училище курса подготовки будущих артистов балета – это исторические событие. Оно является частью масштабного проекта по развитию русского классического балета в Приангарье. Мы реализуем его благодаря поддержке Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, а также народного артиста СССР, художественного руководителя Московского областного государственного театра «Русский Балет» Вячеслава Гордеева. Наша задача подготовить артистов балета для нашего музыкального театра. Новый курс должен стать школой, благодаря которой балетная труппа театра будет укрепляться и развиваться, – рассказала Ольга Стасюлевич.

К конкурсным испытаниям допускаются кандидаты в возрасте 10-11 лет, окончившие начальную школу. Обучение рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. Общее образование воспитанники будут получать в МБОУ СОШ №14, занятия балетом будут проходить в залах Иркутского музыкального театра. Приём документов для поступления на новую специальность уже начался. Зачисление пройдёт по результатам вступительных испытаний, которые стартуют 26 августа. Набор проводит художественный руководитель курса, выпускница Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, директор Детской балетной студии Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Марина Демьяненко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Важно определить физические и психологические данные ребят, разглядеть в десятилетних детях будущих солистов балета. На вступительные экзамены придут еще совсем дети, ранимые, искренние и восприимчивые. Эта большая ответственность возложена на приемную комиссию, в составе которой ведущие преподаватели-хореографы и опытные врачи, – отметила Ольга Стасюлевич.