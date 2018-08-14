Впервые фермеры из Качугского и Нижнеилимского районов получили гранты на поддержку своих хозяйств

Для участия в конкурсном отборе на получение грантов, направленных на поддержку начинающих фермеров, подано 118 заявок из 24 районов Иркутской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Победителями признаны 39 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), из них 22 из Усть-Ордынского Бурятского округа, четыре - представители районов МКС (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) Братский и Нижнеилимский районы, четыре из Балаганского района, пять из Качугского района, по одному из Иркутского, Нижнеудинского, Ольхонского и Чунского районов области.

– Впервые признаны победителями заявители из Качугского и Нижнеилимского районов области. Это стало возможным после внесения изменений в порядок отбора победителей, что значительно расширило географию грантополучателей региона. Еще одним нововведением этого года стало увеличение суммы гранта до 3 млн рублей для заявителей, желающих развивать крестьянско-фермерское хозяйство по приоритетному для области мясному направлению, – отметил министр.

Глава ведомства также пояснил, что победители конкурсного отбора обладают достаточными знаниями, навыками и ресурсами для дальнейшего развития своих хозяйств. 31 победитель конкурса имеет высшее и среднее специальное техническое, профессиональное образование. Абсолютное большинство - 38 из 39 человек - являются членами сельскохозяйственных кооперативов, что позволит обеспечить постоянный канал сбыта сельхозпродукции. Победителями признаны участники, имеющие направления деятельности хозяйства «молочное» или «мясное скотоводство». Из земель сельскохозяйственного назначения 1 908 га находятся в собственности и 2 638 га оформлены в долгосрочную аренду.

Общая сумма финансирования конкурса составила 109,2 млн рублей, что на 1,3 млн рублей больше, чем в прошлом году. Средний размер гранта – 2,8 млн рублей. Победители конкурса взяли на себя обязательства создать на каждые 1,4 млн рублей гранта одно рабочее место в году признания их начинающими фермерами. В результате этого в 2018 году ожидается создание не менее 80 постоянных рабочих мест, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.