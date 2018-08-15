Россияне страхуются от несчастных случаев только ради кредитов

Рынок страхования от несчастных случаев и болезней в РФ связан только с кредитованием и ипотекой, при этом за рубежом - это главный вид страхования, констатирует Всероссийский союз страховщиков.

По данным ВСС, объем сборов страховщиков жизни по кредитному страхованию жизни (заемщиков кредитов) в 1 полугодии 2018 года составил 42 млрд руб. - это 19% от всех сборов страховщиков жизни за полугодие. Из них полисы примерно на 10 млрд руб. были оформлены в виде полисов страхования от несчастных случаев и болезней.

Это данные только компаний по страхованию жизни, обращает внимание председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин: страхованием от несчастных случаев также активно занимаются универсальные компании (которые не имеют права страховать жизнь), но их сборы в данной статистике не учитываются. По данным ЦБ, в 1 полугодии 2017 года объем премий по страхованию от несчастных случаев (совокупно и life, и non-life компаний) составил 55 млрд руб., причем пятерка лидеров этого сегмента, на которых пришлось более 50% сборов - это именно универсальные компании. Данных по сборам страхования от НС универсальных компаний в 1 полугодии 2018 года пока нет, но, по предварительным данным, можно сделать вывод о том, что в целом этот рынок вырастет, так как растет кредитование физлиц (по данным ЦБ, в 1 полугодии 2018 года прирост составил 19,2%).

«В целом рынок рискового страхования - от несчастного случая и рисковое (не связанное с накоплениями) страхование жизни - растет только за счет кредитного страхования и ипотеки. Многие крупные банки все кредитное страхование делают в виде полисов страхования от несчастного случая от дочерних универсальных компаний», - говорит Максим Чернин.

Другой сегмент страхования от несчастных случаев - корпоративный, когда компании страхуют своих сотрудников вместе с добровольным медицинским страхованием (или вместо него) - если и растет, то максимум на рост инфляции, продолжает Чернин. Также рисковые компоненты могут включаться в накопительное страхование жизни. Но в целом розничное страхование от несчастных случаев, не связанное с ипотекой и кредитованием, в общем объеме незаметно, констатирует он.

Проникновение страхования жизни в России отстает от европейских стран: в РФ доля премий страховщиков жизни в 1 полугодии 2018 года достигла 0,5% ВВП, при этом в Восточной Европе этот показатель составляет 1,5%, в Западной - 5-8%.

«В развитых зарубежных странах рисковое страхование жизни и страхование от несчастных случаев - вообще самый главный классический вид страхования, что совершенно правильно. На мой взгляд, это базовый продукт, это первое, с чего начинает человек, который задумывается о защите своих рисков. Он может не обеспечивать накопления - люди могут не верить в накопления путем страхования жизни - а дает только защиту», - рассуждает Максим Чернин.

Сам продукт страхования от несчастных случаев может быть многогранным и включать разные виды рискового покрытия - страхование на случай смерти по любой причине, от инвалидности, от травм, от госпитализации или критических заболеваний.

При этом, хотя объемы рынка страхования от несчастных случаев, включая кредитное, меньше, чем у инвестиционного страхования жизни (в 1 полугодии 2018 года сборы по ИСЖ составили 136 млрд руб.), но число клиентов по НС в десятки раз больше (у страховщиков жизни в 1 полугодии - 5,9 млн клиентов по НС), так как средняя цена полиса невысока.

«Если вы страхуете свою жизнь примерно на 3 млн, то вы заплатите примерно 10 тыс. рублей. Стоимость коробочного продукта страхования от несчастных случаев в банке составит примерно 2 тыс. руб., за что вы получите покрытие 500 тыс. руб. А в ИСЖ средняя сумма взноса - 300 тыс. руб. Поэтому страхование от несчастных случаев не может быть сопоставимо в объемах», - приводит пример Чернин. При этом средняя выплата по страхованию от несчастного случая физлицам в 1 полугодии 2018 года составила 13 324 руб.