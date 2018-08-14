С начала года поезда дальнего следования ВСЖД перевезли на 4,4% больше пассажиров, чем в прошлом году

За семь месяцев года в границах ВСЖД перевезено свыше 7,4 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба компании, поездами дальнего следования со станций Восточно-Сибирской железной дороги с января по июль 2018 года было отправлено более 1,6 млн человек, что превышает показатель 2017 года на 4,4 %.

Количество пассажиров купе составило 456,4 тысяч человек, что на 6,4 % выше показателя прошлого года. Вагонами плацкартного типа перевезено более тысячи человек (+3,4 % к уровню 2017 года). Непопулярными оказались общие вагоны. В них совершили поездку 75,9 тысяч пассажиров (на 8 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Билеты на места в сидячие вагоны приобрели 84,7 тысяч человек, показатель этого года превысил прошлогодний на 19 %.

В пригородном сообщении с начала 2018 года перевезено почти 5,8 млн пассажиров. По-прежнему в этом сегменте сохраняется тенденция к снижению пассажиропотока (на 4 % к уровню прошлого года). Уменьшение количества пассажиров наблюдается на территории Иркутской области. Однако в Республике Бурятия отмечен рост 3 %, здесь с января по июль перевезено 171 тысяч человек.

Почти треть – 31,6 % от общего числа перевезенных пассажиров – составили льготники, в том числе 76,4 тысяч человек (1,3 %) – школьники и студенты.