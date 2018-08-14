Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года

Банк России на 14 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 68,2234 руб., что выше предыдущего закрытия на 131,59 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 77,6519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 97,59 коп.
В понедельник торги по рублёвым парам открылись повышением. Курс доллара США к российской валюте на споте дошел до 69,37 руб., на Московской бирже - до 68,66 руб. Агрессивная распродажа турецкой лиры негативно отразилась на всех рынках. Именно на этом фоне покупателям доллара США удалось продвинуться до отметки 68,66 руб.
Читайте также:
Штаты делают все (санкции, повышение тарифов), чтобы дестабилизировать развивающиеся рынки. В связи с этим давление на рубль сохранится. «Медвежья» фаза может затянуться до конца года. Во время налоговых периодов мы увидим краткосрочные укрепления отечественной валюты, но в рамках коррекции.
Инвесторы продолжают распродавать ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,42%, до 135,61. Баррель нефти марки Brent стоит $72,81. Покупатели всячески пытаются удержать цену выше $71 за бочку. Ситуация чем-то напоминает ситуацию в паре евро/доллар на недельном графике, когда «евробыки» защищали уровень 1,1540 и отдали его во время турецкого кризиса.
Я считаю, что пара доллар/рубль протестирует психологических уровень 70 руб. в ближайшее время. По паре евро/рубль жду роста до 80 руб. Когда начнется восстановление пары евро/доллар, рост ускорится до 83,75 руб.
Владислав Антонов, аналитик Альпари