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Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года

14 августа 2018
В понедельник, 13 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 8 коп. (+0,12%), до 67,80 руб., курс евро – на 7 коп. (+0,10%), до 77,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (-10,90%), а в паре евро/рубль – 306,9 млн евро (-20,67%). 

Банк России на 14 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 68,2234 руб., что выше предыдущего закрытия на 131,59 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 77,6519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 97,59 коп. 

В понедельник торги по рублёвым парам открылись повышением. Курс доллара США к российской валюте на споте дошел до 69,37 руб., на Московской бирже - до 68,66 руб. Агрессивная распродажа турецкой лиры негативно отразилась на всех рынках. Именно на этом фоне покупателям доллара США удалось продвинуться до отметки 68,66 руб.

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Штаты делают все (санкции, повышение тарифов), чтобы дестабилизировать развивающиеся рынки. В связи с этим давление на рубль сохранится. «Медвежья» фаза может затянуться до конца года. Во время налоговых периодов мы увидим краткосрочные укрепления отечественной валюты, но в рамках коррекции.

Инвесторы продолжают распродавать ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,42%, до 135,61. Баррель нефти марки Brent стоит $72,81. Покупатели всячески пытаются удержать цену выше $71 за бочку. Ситуация чем-то напоминает ситуацию в паре евро/доллар на недельном графике, когда «евробыки» защищали уровень 1,1540 и отдали его во время турецкого кризиса.

Я считаю, что пара доллар/рубль протестирует психологических уровень 70 руб. в ближайшее время. По паре евро/рубль жду роста до 80 руб. Когда начнется восстановление пары евро/доллар, рост ускорится до 83,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


/ СИА /
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Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года
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Заявления Силуанова на рубль не произвели впечатления
Все материалы сюжета

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