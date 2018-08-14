Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года

В понедельник, 13 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 8 коп. (+0,12%), до 67,80 руб., курс евро – на 7 коп. (+0,10%), до 77,32 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (-10,90%), а в паре евро/рубль – 306,9 млн евро (-20,67%).

Банк России на 14 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 68,2234 руб., что выше предыдущего закрытия на 131,59 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 77,6519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 97,59 коп.

В понедельник торги по рублёвым парам открылись повышением. Курс доллара США к российской валюте на споте дошел до 69,37 руб., на Московской бирже - до 68,66 руб. Агрессивная распродажа турецкой лиры негативно отразилась на всех рынках. Именно на этом фоне покупателям доллара США удалось продвинуться до отметки 68,66 руб.

Штаты делают все (санкции, повышение тарифов), чтобы дестабилизировать развивающиеся рынки. В связи с этим давление на рубль сохранится. «Медвежья» фаза может затянуться до конца года. Во время налоговых периодов мы увидим краткосрочные укрепления отечественной валюты, но в рамках коррекции.

Инвесторы продолжают распродавать ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,42%, до 135,61. Баррель нефти марки Brent стоит $72,81. Покупатели всячески пытаются удержать цену выше $71 за бочку. Ситуация чем-то напоминает ситуацию в паре евро/доллар на недельном графике, когда «евробыки» защищали уровень 1,1540 и отдали его во время турецкого кризиса.

Я считаю, что пара доллар/рубль протестирует психологических уровень 70 руб. в ближайшее время. По паре евро/рубль жду роста до 80 руб. Когда начнется восстановление пары евро/доллар, рост ускорится до 83,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари