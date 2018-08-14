Новый летний максимум потребления электричества зафиксирован в энергосистеме Приангарья

В Иркутской энергосистеме на фоне высокой температуры наружного воздуха отмечен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в летний период. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

11 августа потребление мощности в Иркутской энергосистеме достигло 5 649 МВт. Новый показатель достигнут при повышении среднесуточной температуры до 19,8 ºС, его значение на 162 МВт превысило показатель предыдущего летнего максимума, зафиксированный 07 августа 2017 года. В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема региона стабильно функционировала. При подготовке к прохождению летних максимумов нагрузки 2018 года специалисты провели расчет прогнозного значения максимума потребления мощности во всех территориальных энергосистемах для наименее благоприятных температурных условий. Сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения летних максимумов нагрузки.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ



Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» создан в 2008 году. Входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области. В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13162,1 МВт. В электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 86 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 273 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ; трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 37 790 МВА. Площадь операционной зоны – 0,7 млн км², численность проживающего на ней населения – свыше 2,4 млн человек.

