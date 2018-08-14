«Ночь кино» пройдёт 25 августа в галерее Бронштейна

Развлекательная программа в итальянском стиле пройдет 25 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» в галерее Виктора Бронштейна. Зрители погрузятся в мир стильного итальянского кино благодаря сборнику ITALIAN BEST SHORTS 2: ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ.

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Сборник ярких короткометражек – это признание в любви красоте человеческих отношений и, конечно, солнечной Италии. Фильмы окунут зрителей в атмосферу итальянской жизни, заставят радоваться, грустить, смеяться и размышлять вместе с героями киноисторий.

Как сообщает пресс-служба галереи, будут открыты двери всех выставочных залов, в том числе премьерной экспозиции Даши Намдакова «Другое измерение». Новая коллекция монументальных скульптур отлита в мастерских итальянского городка Пьетрасанта, известного как город скульпторов.

В импровизированном баре посетители попробуют авторские коктейли на основе итальянской содовой, а в кофейне этажом ниже – классические итальянские напитки и десерты: латте макиато, тирамису или панакоту. Знакомство с гастрономическими традициями Италии продолжится на мастер-классе по приготовлению джелато – знаменитого молочного мороженого.

Самых любознательных ждет онлайн-квест «Чао, Италия» и ребусы по сюжетам знаменитых итальянских кинолент. Особую атмосферу вечера создадут тематические фотозоны по мотивам итальянских фильмов и мелодии современных итальянских композиторов, чье творчество связано с кинематографом.

Возрастное ограничение 6+.

Сбор гостей в 21:00.

Продолжительность – 3 часа.

Стоимость билетов – 250–350 рублей.

Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06, (3952) 75-60-30.

