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Промсвязьбанк улучшил условия по переводам для держателей зарплатных карт

14 августа 2018

Теперь держатели зарплатных карт Промсвязьбанка могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки без комиссии. Перевод можно сделать как в мобильном, так и в интернет-банке по реквизитам счета получателя или настроенный платежный шаблон.

 

Клиент может переводить деньги в несколько банков в течение месяца в пределах 100 тыс. рублей без комиссии. Если сумма перевода превысит 100 тыс. рублей, комиссия будет сниматься со всей суммы перевода по тарифам банка. При этом лимит не расходуется при оплате услуг, которые совершаются без комиссии (оплата сотовой связи, интернета, некоторых ЖКХ платежей).

Таким образом, Промсвязьбанк делает оплату ежемесячных платежей более комфортной и повышает уровень сервиса для клиентов. Сейчас в интернет-банке ПСБ доступно более 3,5 тыс. поставщиков услуг ЖКУ. Также в мобильном приложении ПСБ действует функция оплаты за ЖКУ и детские сады по QR-коду.

"Увеличение суммы лимита бесплатных переводов до 100 тыс. рублей в месяц позволит клиентам проще и комфортнее переводить средства, например, погашать ипотечные кредиты или оплачивать услуги ЖКУ, — говорит директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. — При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы — он отображается при осуществлении перевода. Банк постоянно расширяет объем сервисов в цифровых каналах, делает взаимодействие с банком более комфортным и предоставляет новые функции и возможности".

Подробнее с условиями переводов Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.


/ СИА /
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