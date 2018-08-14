Муниципальные образования Приангарья получат гранты за активное участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»

Муниципальные образования, которые активно участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды», будут поощрены. На заседании Регионального совета губернатор Сергей Левченко поручил правительству Иркутской области разработать систему грантов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В рамках проекта муниципальные образования получают средства на приведение в порядок дворов, общественных территорий, парков и скверов. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, в 2019 году только из областного и федерального бюджетов на реализацию проекта будет направлена субсидия в размере 873 млн рублей. Из них 26,5 млн рублей планируется потратить на обустройство городских парков, 847 млн – на благоустройство дворовых и общественных территорий. Распределить средства между муниципальными образованиями планируется в октябре – ноябре текущего года. Это позволит провести торги до наступления следующего лета. Председатель комиссии по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при Региональном совете Иркутской области Владимир Орноев отметил большой интерес муниципальных образований к приоритетному проекту, который позволяет привлекать значительные средства федерального и областного бюджетов. В муниципальных образованиях много территорий, которые необходимо приводить в порядок.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов отметил, что для участия в проекте в следующем году органам местного самоуправления уже сейчас необходимо провести подготовительную работу: организовать разработку дизайн-проектов, проектно-сметной документации, обеспечить прохождение экспертизы оценки достоверности сметной стоимости проектов. Также необходимо рассмотреть вопрос проведения благоустройства одновременно с ремонтом дорог, инженерных коммуникаций, многоквартирных домов и привлечь к реализации проекта средства управляющих компаний, товариществ собственников жилья, спонсоров, субсидий по различным программам.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют второй год. В 2017 году участие в нём приняли 15 муниципальных образований Иркутской области. Тогда по нему было выделено 778,4 млн. рублей. В муниципальных образованиях региона благоустроили 293 дворовых территорий, 39 общественных территорий и семь парков. В этом году в проекте участвуют 42 муниципальных образования. Общий объем финансирования составляет 1 млрд 311 млн. рублей. Из них 625 млн рублей – средства федерального бюджета, 250 млн рублей поступили из областного бюджета, 361 млн. рублей выделили муниципальные образования, 74 млн рублей - средства спонсоров, управляющих компаний и других программ. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе в этом году благоустроят 201 двор, 52 общественные территории, 10 парков малых городов.

– Даю поручение Правительству Иркутской области проработать систему поощрения тех, кто хорошо работает по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы видим, что такие районы как Чунский имеют возможность соревноваться с Иркутском, показывая хороший результат, например, по реконструкции центральной площади. Те, кто уделяет достаточно много времени и внимания этому вопросу, могут получить поощрение. Предлагаю сделать свою систему грантов, – сказал Сергей Левченко.

