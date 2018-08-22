Александр Абрамкин: "Выбирая банк, предприниматель должен руководствоваться выгодой"

Не секрет, что история общения банка и предпринимателя начинается с расчетного счета. Открывая счет, предприниматель доверяет выбранной финансовой организации не только свои денежные потоки и платежные операции, но и, по сути, голосует за другие услуги - интернет-банкинг, зарплатный проект, кредитные программы.

Какие тарифные планы РКО сегодня предлагает Сбербанк? На что обратить внимание при выборе вида счета, чтобы не только получить удобный инструмент для расчетов, но и извлечь максимум пользы для себя? Как информация из банковских выписок увеличивает шансы на получение максимально выгодного кредита? Об этом и многом другом порталу SIA.RU рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

От «Легкого старта» до «Больших возможностей»

Сегодня для малого бизнеса в Сбербанке действует удобная линейка из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Каждый клиент может выбрать для себя подходящий вариант, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.

Так, пакет услуг «Легкий старт» создан специально для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, — например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.

«Нам важно предоставлять клиентам услуги, максимально соответствующие их ожиданиям, - рассказал Александр Абрамкин. - Линейка тарифных планов по расчетным счетам была предложена банком на основе анализа поведенческой модели более 1,8 млн клиентов Сбербанка - представителей малого бизнеса. Разрабатывая линейку, мы пересмотрели и ценовой подход, чтобы сделать обслуживание малого бизнеса и начинающих предпринимателей максимально доступным. Всегда бесплатным является обслуживание пакета услуг «Легкий старт». Для владельцев пакета «Удачный сезон» цена не превысит 505 рублей, а пакета «Хорошая выручка» - 1050 рублей. Пакет «Большие возможности» подороже, но благодаря ему предприниматели смогут сэкономить на РКО в два раза по сравнению со стандартными тарифами».

Три шага для открытия счета

Сбербанк добился максимального упрощения процесс открытия расчетного счета. При этом наши новые клиенты первоначально могут обойтись без прямого обращения в офис банка. Начать нужно с официального сайта банка. Пользуясь специальным сервисом подбора, там можно выбрать из пяти предлагаемых тарифов наиболее подходящий. Для этого следует ответить на три вопроса: о количестве планируемых платежей, суммах пополнения и снятия со счета в месяц. Затем здесь же на сайте заполнить анкету, прикрепить нужные документы, и уже через пять минут после направления заявки у вас на руках будут реквизиты расчетного счета. Пользуйтесь. В течение 30 календарных дней с момента резервирования счёта в выбранное отделение банка необходимо передать стандартный пакет документов для подтверждения данных и подключения полного доступа к перечню услуг - интернет-банкинг, самоинкассация и т.д.

«Предприниматели дистанционно открывают в нашем банке уже свыше 90 процентов новых расчетных счетов. Это говорит о том, что сервисом удобно пользоваться, он понятен и прост. Можно потратить около 10 минут, сделать несколько кликов в интернете – и счет открыт. Им уже можно пользоваться для расчетов с контрагентами, указать при заполнении договоров или для участия в конкурсе», - отмечает Александр Абрамкин.

Полезные бонусы при открытии счета

С 2018 года Сбербанком реализуется новая программа развития, основанная на предоставлении клиентам комплекса сопутствующих услуг. Банк называет такой подход экосистемой. То есть, кроме банковской услуги финансовая организация предлагает клиенту целый перечень полезных финансовых и нефинансовых сервисов, в том числе от дочерних компаний и партнёров банка.

Например, при открытии того же расчетного счета банк предлагает помощь в продвижении бизнеса клиента. Оформляя расчетный счет, можно получить в подарок до 100 тысяч рублей на первую кампанию интернет-рекламы на таких площадках как Яндекс, ВКонтакте, myTarget, а также получить 30 дней размещения вакансии и 7 дней доступа к базе резюме в подарок на hh.ru.

Также Сбербанк переходит на новую модель обслуживания клиентов в сегмента малого бизнеса. Зарезервировав расчетный счет на сайте банка, клиенты могут воспользоваться услугой выездного клиентского менеджера, который приедет на место ведения бизнеса, проконсультирует по всем продуктам и сервисам Сбербанка. Данная услуга востребована у более чем 35% клиентов банка. Услуга ВКМ доступна только в г. Иркутск.

Ну и конечно же, открывая расчетный счет, предприниматель получает возможность пользоваться интернет-банкингом, который доступен не только на ПК, но в мобильном телефоне, а также современных гаджетах, например, часах. Интернет-банк – это не только актуальная информация об остатках на счетах, статусе платежей, истории операций, выписки и отчеты, но и электронный документооборот и проверка контрагентов на благонадежность, выпуск и управление лимитами бизнес-карт, собственная система мониторинга и предотвращения мошеннических действий. В Сбербанк Бизнес Онлайн легко можно оформить зарплатный проект, подключить облачный сервис для ведения бухгалтерии или воспользоваться конструктором сайтов от Сбербанка, чтобы начать продавать свои товары в сети.

Кроме того, с марта этого года клиенты Сбербанка получили возможность оформления кредитных заявок через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Алгоритм заполнения заявки прост: клиент выбирает срок кредитования, сумму и цель кредитования. При этом для удобства в сервисе реализована возможность автоматического заполнения шаблонов анкет по информации, взятой с сайта ИФНС: нужно только проверить верность данных, распечатать документ, подписать и подгрузить к кредитной заявке. По данной технологии только за последние полгода Байкальский банк уже принял свыше 3800 заявок на кредит от бизнеса.

«Предприниматель не должен выбирать банк "сердцем". Он руководствуется выгодой для себя и своего бизнеса. А приоритеты у каждого свои. Для кого-то важно количество платежей, для кого-то удобный интернет-банк, позволяющий совершать все операции без обращения в офис.

Если говорить о нашем банке, то одна из главных целей нашего развития – превращение в универсальную технологическую компанию и построение экосистемы услуг. Сегодня банк создает технологическую платформу, с помощью которой эффективным образом агрегирует вокруг себя производителей товаров и услуг и формирует для своих клиентов лучшие предложения по различным направлениям. Сегодня банк уже предоставляет клиентам образовательные услуги, услуги дистанционного юриста, высокоуровневое обслуживание и консалтинг внешнеэкономической деятельности, валютного контроля и прочие сервисы», - комментирует Александр Абрамкин.

Доступ к кредитным продуктам

Активный расчетный счет в Сбербанке – это еще и возможность для получения предодобренного кредита. Банк в автоматическом режиме проводит анализ деятельности компании по проведенным операциям за последние 12 месяцев. Если анализ показывает платежеспособность клиента, банк делает кредитное предложение - направляет смс-сообщение о рассчитанной сумме кредита, процентной ставке и сроке. Если предложение клиенту интересно, он обращается в банк для оформления и подписания кредитного договора. С момента подачи заявки до получения денежных средств на расчетный счет уходит в среднем 8 рабочих часов.

В сегменте малого бизнеса сформировано порядка 11 тысяч предодобренных предложений по смарт-кредитованию. С даты внедрения программы Байкальским банком выдано кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. «Smart-кредиты» занимают сегодня порядка 6% всего кредитного портфеля банка по ММБ.

«В части кредитования малого бизнеса Smart-кредитование продолжает набирать обороты. В рамках программы мы имеем возможность формировать предодобренные предложения и предугадывать потребности наших клиентов в кредитовании. Такие адресные предложения позволяют клиентам экономить время и способствуют развитию их бизнеса», - подытоживает Александр Абрамкин.