Мусороперерабатывающий комплекс должен появиться в Иркутской области

По предварительным оценкам, тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТКО) для населения, проживающего в южных, центральных и северо-восточных районах Иркутской области, с января будущего года будет составлять 100 рублей в месяц с одного человека. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков на заседании Регионального совета, которое провел сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Фото: irkobl.ru

Вопрос перехода на новую систему обращения с ТКО стоит очень остро для мэров территорий. Минприроды области проводит серию выездных совещаний для разъяснения представителям органов местного самоуправления особенностей их полномочий в этой сфере с 1 января 2019 года. Такие кустовые совещания уже прошли в Ольхонском, Усольском и Братском районах. До конца августа запланированы поездки в Зиму, Усолье-Сибирское и Бохан.

По территориальной схеме обращения с ТКО область поделена на две зоны. В первую входят 11 муниципалитетов: Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные территории относятся к зоне номер два. Региональным оператором на севере и западе области в результате конкурса определено ООО «Братский полигон ТБО», во второй зоне – ООО «РТ-НЭО Иркутск». Именно с этими компаниями предстоит работать местным властям.

– С 1 января 2019 года существенно изменятся полномочия органов местного самоуправления. Так, к их полномочиям будут относиться: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра, – рассказал Андрей Крючков.

Мэрам городов и районов области рекомендовано обеспечить выбор земельных участков под размещение мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями законодательства; предусмотреть места накопления отходов в градостроительной документации; с 1 января 2019 года обеспечить организацию работы по созданию и содержанию таких мест (площадок), проработать вопрос о передаче земельных участков на условиях аренды региональному оператору в соответствующей зоне для осуществления деятельности.

Область собирается строить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на территории Ангарского городского округа. Уже идет разработка проекта. В феврале текущего года утверждена региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с ТКО», рассчитанная на 10 лет. Скоро начнется строительство мусорного полигона в Слюдянском районе за границами Байкальской природной территории. Заявки на получения субсидий на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов ТКО подали Осинский, Чунский и Аларский районы.

Отвечая на вопросы глав территорий, Андрей Крючков рассказал, что из отдаленных населенных пунктов, особенно на севере области, вывозить мусор экономически не выгодно. Поэтому там, вероятнее всего, будут создаваться мусоросжигательные установки, отвечающие требованиям экологической безопасности.

Подводя итоги обсуждения, губернатор отметил, что времени до 1 января 2019 года остается мало, а вопросов еще очень много. Глава региона поручил своему первому заместителю – Руслану Болотову наиболее острые темы, озвученным на заседании Регсовета, обсудить с мэрами территорий.