В Иркутске полицейские разыскивают похитителя букета цветов за 4 тысячи рублей

По информации Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское», на место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал подозреваемый.

11 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от продавца цветочного павильона о том, что около 16 часов в салон вошел неизвестный и попросил оформить букет из белых роз на сумму больше 4000 рублей. Однако вместо того, чтобы расплатиться, он сбежал вместе.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции.В настоящее время по данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал подозреваемый.