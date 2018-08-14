На премьере оперы «Царская невеста» в Тальцах побывают более 800 зрителей

Премьеру оперы великого русского композитора Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» смогут увидеть 880 человек. Ее исполнят 18 августа под открытым небом в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» на территории Илимского острога – единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17-го века. Памятник архитектуры будут служить естественной декорацией. Постановку осуществит Иркутская областная филармония. Руководитель уникального культурного проекта в Приангарье - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.

- Премьера - грандиозное событие этого лета. Совсем недавно на берегу Ангары с успехом состоялся балет «Лебединое озеро», а сейчас завершаются приготовления к постановке оперы «Царская невеста», - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. - Потребность зрителей в таком виде искусства, как опера, очень высока. Это очевидно, когда проходят оперные фестивали. Но оперного театра в Иркутске нет, поэтому такой проект – настоящий подарок для всех любителей классической музыки.

Режиссером постановки стала Наталья Печерская, которая долгие годы являлась главным режиссером Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. В качестве художника постановки выступит известный иркутский сценограф, главный художник Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, заслуженный деятель искусств России Александр Плинт. Сегодня заканчивается монтировка сцены. Последние декорации доставят в «Тальцы» уже 15 августа. С этого дня все репетиции будут проходить непосредственно на сценической площадке.

- Работа идет очень интенсивно и слажено. Все трудятся с большим интересом. Горят глаза у артистов, солистов и музыкантов. Это проект уже не только филармонии, он стал таким масштабным, областным. Нам помогают и драматический театр, и музыкальный театр – директора, помощники режиссеров, костюмеры, декораторы, – отметила директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в спектакле оперы участие примет Губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной. Для реализации постановки «Царская невеста» приглашены солисты ведущих оперных театров. Это Алексей Тихомиров (Московский музыкальный театр «Геликон-опера»), Савва Хастаев (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Мария Каркачева и Владимир Комович (Государственный академический Большой Театр России), Джимми Магсеви (Берлинская государственная опера), Желько Андрич (Сербская национальна опера), Мария Тощева и Екатерина Переверзева (Иркутская областная филармония), Екатерина Кочетова (Красноярский театр оперы и балета) и яркая оперная исполнительница, выпускница Центра оперного пения Галины Вишневской Анастасия Привознова.

- Состав певцов просто уникальный. Очень важно, что они приезжают сюда не за большими гонорарами, а за идеей. Опера идет так, как написал ее Римский-Корсаков, без сокращений. Для меня она – одна из самых лучших всех времен. Я много раз возвращался к ней, дирижировал ею в семи театрах, – рассказал Илмар Лапиньш.

«Царская невеста» – опера в четырех действиях на либретто самого композитора Николая Римского-Корсакова, а также известного либреттиста Ильи Тюменева, написанное на основе одноименной драме Льва Мея. Продолжительность - три часа.