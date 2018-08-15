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«Ингосстрах»: Страховой случай по «Натали Турс» не наступил

15 августа 2018

СПАО «Ингосстрах» заявляет о готовности осуществлять выплаты пострадавшим туристам «Натали Турс» в соответствии с законодательством и правилами страхования, в которых дается определение страхового случая.

Согласно норме закона о туристской деятельности № 132-ФЗ, страховым случаем по страхованию гражданской ответственности туроператора является факт причинения клиенту (туристу) реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта именно в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. При этом датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта (ст. 17.4 ФЗ № 132-ФЗ).

Утром 14 августа на сайте туроператора «Натали Турс», гражданская ответственность которого застрахована в СПАО «Ингосстрах», появилось сообщение о приостановке деятельности компании. Однако временная приостановка не является прекращением туроператорской деятельности и страховым случаем также не является, что не дает основания приступить к рассмотрению страхового случая. Кроме того, согласно сообщениям СМИ, позднее глава туроператора Владимир Воробьев опроверг сообщение о приостановке деятельности.

Напоминаем, что гражданская ответственность туроператора «Натали Турс», представленного на рынке четырьмя компаниями, а именно ООО Туроператор «Натали Турс», ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Центр туризма «Согласие», застрахована в СПАО «Ингосстрах».


/ СИА /
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