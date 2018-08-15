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Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-10 самых надежных банков для пенсионных накоплений

15 августа 2018

Банк России составил список кредитных организаций, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы

Центральный Банк России составил рейтинг самых надежных банков, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы на депозиты в рублях. В ТОП-10 вошли крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.

Список финансовых организаций, которым можно с уверенностью доверить денежные средства, составляется на основании ряда серьезных требований со стороны ЦБ. Во-первых, банку, претендующему на статус надежности, необходимо иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня BB (по данным рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s, либо Ba3 по данным Moody’s). Во-вторых, капитал банка не может быть менее 5 млрд рублей. Еще одним важным условием является тот факт, что кредитная организация должна быть способна без задержки вернуть депозиты.

Важно отметить, что всем необходимым критериям соответствуют всего десять российских банков.

В АТБ действует большое количество накопительных программ, среди которых самыми выгодными и популярными, как и прежде, остаются предложения именно для пенсионеров. В банке обновляются и разрабатываются депозиты в зависимости от пожеланий и запросов клиентов Азиатско-Тихоокеанский банк уверенно входит в ТОП-50 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов.

Сегодня АТБ предлагает восемь тарифных планов по вкладам, годовой процент которых варьируется от 4 до 7,2 в зависимости от суммы и срока вклада. Кроме того, специально для пенсионеров, а также для тех, кто получает пособия на карту Азиатско-Тихоокеанского банка разработан выгодный тарифный план «Особый статус» с кэшбэком и ежемесячным начислением на остаток средств.


/ СИА /
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