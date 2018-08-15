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Банк УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Москве

15 августа 2018

Банк УРАЛСИБ выступил партнером федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Очередной этап конкурса состоялся в Москве. Столичное мероприятие прошло при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Организаторы проекта - Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».

Банк УРАЛСИБ традиционно выступает партнером проекта «Мама-предприниматель». В рамках партнерства участники могут воспользоваться специальными предложениями от Банка, в числе которых бесплатное открытие расчетного счета и обслуживание его в течение 3-х месяцев, бесплатное обучение в Университете бизнеса банка УРАЛСИБ, а также возможность получения кредита на старт бизнеса.

Проект «Мама-предприниматель» стартовал в 2017 году. В 2018 году конкурс уже прошел в ряде крупных российских городов, в числе которых Казань, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, Тула, Красноярск и другие. До конца 2018 года проект «Мама-предприниматель» планируется реализовать более чем в 50 российских субъектах.

В Москве очередной этап проекта проходил в течение пяти дней – с 6 по 10 августа 2018 года. В течение этого времени будущие предприниматели активно разрабатывали свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров. В пятницу, 10 августа, состоялся финальный конкурс бизнес-планов, на котором участники проекта защищали свои проекты перед независимым жюри.

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Москве и обладателем гранта в размере 100 тысяч рублей стала Мария Вахтина. Проект Марии по производству детского игрового постельного белья был признан жюри самым интересным.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. В апреле 2018 года Банк обновил пакеты услуг для бизнеса. Каждый пакет включает специальные условия на самые востребованные услуги для бизнеса, а стоимость начинается от 480 рублей в месяц. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте — выпуск и первый месяц обслуживания бесплатно. Уже более года работает образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.


/ СИА /
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