Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам кэшбэк до 30% при оплате онлайн товаров и услуг картами УРАЛСИБ.
В рамках сервиса Кэшбэк-витрина УРАЛСИБ доступны выгодные предложения партнеров, которые возвращают часть средств на карту за онлайн-покупки. В числе партнеров – магазины одежды, обуви и электроники, рестораны, сервисы покупки билетов, интернет-магазины и многое другое.
Для получения кэшбэка:
- зарегистрируйтесь в Кэшбэк-витрине Банка УРАЛСИБ: https://uralsib.cashbackforce.ru
- выберите предложение и перейдите на сайт партнера по ссылке;
- оплатите покупку картой Банка УРАЛСИБ на сайте партнера;
- кэшбэк будет начислен на виртуальный счет в течение 30 дней, и Вы сможете перевести деньги на карту банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кэшбэка можно в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».