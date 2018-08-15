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Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка

15 августа 2018

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам кэшбэк до 30% при оплате онлайн товаров и услуг картами УРАЛСИБ.

В рамках сервиса Кэшбэк-витрина УРАЛСИБ доступны выгодные предложения партнеров, которые возвращают часть средств на карту за онлайн-покупки. В числе партнеров – магазины одежды, обуви и электроники, рестораны, сервисы покупки билетов, интернет-магазины и многое другое.

Для получения кэшбэка:

  • зарегистрируйтесь в Кэшбэк-витрине Банка УРАЛСИБ: https://uralsib.cashbackforce.ru
  • выберите предложение и перейдите на сайт партнера по ссылке;
  • оплатите покупку картой Банка УРАЛСИБ на сайте партнера;
  • кэшбэк будет начислен на виртуальный счет в течение 30 дней, и Вы сможете перевести деньги на карту банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления кэшбэка можно в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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