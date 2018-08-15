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Банк УРАЛСИБ предложил клиентам-предпринимателям месяц интернет-бухгалтерии бесплатно

15 августа 2018

Новые клиенты Банка УРАЛСИБ – ООО и индивидуальные предприниматели – получили возможность использования онлайн-сервиса «Интернет-Бухгалтерия» от партнёра «Моё дело» бесплатно в течение месяца. Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые открыли расчётный счёт в Банке. Специальное предложение доступно предпринимателям в любом офисе банка УРАЛСИБ или в магазине решений для бизнеса «Бизнес-плейс».

Сервис «Интернет-бухгалтерия» автоматически формирует отчетность предпринимателя на основании ежедневных операций по расчетному счету, взаимодействию с контрагентами, приходу и расходу денежных средств, позволяет вести кадровое делопроизводство, учет товаров и его передвижение по складу.

Также интернет-бухгалтерия в несколько кликов позволяет:

  • Загружать выписки из клиент-банка «УРАЛСИБ» и разносить данные по регистрам
  • Выставлять счета по расписанию
  • Проверять отчеты на ошибки
  • Рассчитывать, оплачивать налоги и взносы
  • Отслеживать статус отчетности, показать, принят ли ваш отчет и есть ли комментарии от инспекторов
  • Уменьшать налоги безопасными способами
  • Напоминать об отчетных датах
  • Уведомлять об изменениях законодательства и актуализирует материалы

Получить подробную информацию о предложении и доступных тарифах можно в магазине решений для бизнеса.

Бизнес-плейс — проект Банка УРАЛСИБ, призванный помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. Помимо подключения интернет-бухгалтерии, на площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку и другие услуги.

«Моё дело» – ведущая ИТ-компания на российском рынке облачных решений для МСП. Разработчик и владелец облачных сервисов для ведения бухгалтерского и кадрового учета, сервиса готовых решений по вопросам бухучета, налогов и кадров, а также оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга. На рынке представлена с 2009 года.

Клиентский портфель насчитывает 50 000 действующих клиентов.

Продуктовый портфель компании состоит из 3-х продуктов: интернет-бухгалтерия, бухгалтерский аутсорсинг, бизнес-помощник БЮРО.Бухгалтера.


/ СИА /
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