«Настоящая удача». Дальневосточный банк проводит акцию ко Дню нефтяника

Дальневосточный банк продолжает традицию по проведению ежегодной акции, приуроченной ко Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности. Специальные условия акции позволят всем работникам отрасли воспользоваться гарантированной скидкой по наиболее популярным кредитным программам, получить сладкий подарок и возможность выиграть денежный приз.
Акция проводится с 15 августа по 15 октября 2018 года. Фиксированную скидку 0,5 % годовых от стандартных условий по кредиту, действующих на момент подачи заявки, смогут получить работники нефтегазовой отрасли по следующим программам:
- Кредиты наличными с обеспечением в виде поручительства физ. лица,
- Кредиты наличными без обеспечения,
- Рефинансирование потребительских кредитов,
- Овердрафт,
- Кредитные карты с льготным периодом кредитования.
Важно отметить, что при наличии положительной кредитной истории, эта процентная выгода может быть удвоена. Таким образом, в целом можно сэкономить до 1 % годовых, учитывая, что договор на получение кредита с пониженной процентной ставкой заключается на весь период кредитования.
Помимо гарантированных скидок по отдельным кредитным программам, любой участник акции «Настоящая удача» получает возможность стать обладателем одного из пяти денежных суперпризов в размере 100 000 рублей каждый или десяти призов по 50 000 рублей. При этом получить шанс на выигрыш очень просто — необходимо подать заявку на получение кредита по любой кредитной программе Дальневосточного банка в период с 15 августа по 15 октября включительно и успеть получить одобренный кредит до 15 ноября включительно.
Имена победителей розыгрыша будут озвучены не позднее 23 ноября, а вручение призов состоится в период с 26 ноября по 29 декабря 2018 года. ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет всех нефтяников с профессиональным праздником и желает благополучия и отличного настроения!
Более подробная информация у консультантов в офисах Банка или по телефону 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).