Новости

РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

15 августа 2018

Россельхозбанк объявляет о запуске услуги «Перевод по реквизитам платежных карт» (p2p-переводов) на официальном сайте Банка в сети Интернет. Новый сервис позволяет осуществлять моментальные переводы денежных средств между любыми картами, выпущенными российскими банками-эмитентами, а также оперативно погашать задолженность по кредитным картам РСХБ и других банков. Ранее подобной услугой можно было воспользоваться только в банкоматах и информационно-платежных терминалах Банка.

Для перевода средств достаточно иметь данные своей карты и знать номер карты получателя. Комиссия за пополнение карт РСХБ с карт других банков не взимается. За остальные типы операций p2p-переводов комиссия составит от 0,2% от суммы операции.

С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Передышка. Отказ Минфина от поддержки доллара спас рубль
Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года
ЦБ включился в стабилизацию валютного рынка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании