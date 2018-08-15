Составлен рейтинг крупнейших девелоперов торговой недвижимости в России

Покупка московских торгцентров у австрийской Immofinanz позволила петербургской Fort Group впервые войти в пятерку крупнейших владельцев торговой недвижимости в России. В этом рейтинге, составленном Infoline, компании удалось сдвинуть с четвертого места ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Сегодня стать заметным игроком на этом рынке можно только за счет покупки готовых объектов, поскольку из-за кризиса новые центры практически не строятся.

Петербургская Fort Group впервые вошла в пятерку крупнейших девелоперов торговой недвижимости в России, следует из составленного Infoline рейтинга по итогам первой половины 2018 года. В прошлом году портфель проектов компании пополнился пятью торгцентрами в Москве, которые она купила у австрийской Immofinanz: общая площадь GoodZone на Каширском шоссе, «Пятой авеню» на улице Маршала Бирюзова и трех «Золотых Вавилонов» составляет 465 тыс. кв. м. Сделка стала крупнейшей в 2017 году: объекты стоили €901 млн, из них только €226 млн были выплачены деньгами, остальная сумма пошла на уплату долгов. По словам партнера Colliers International Анны Никандровой, продажа Immofinanz своего портфеля принципиально не повлияла на количество иностранных участников на рынке. «Строят объекты преимущественно локальные компании»,— подчеркивает она.

Предыдущий рейтинг Infoline составляла в 2016 году: компании ранжируются по объему арендопригодных площадей в собственности. За это время тройка лидеров осталась неизменной — шведская IKEA (2,345 млн кв. м), группа «Ташир» (1,5 млн кв. м) и «Адамант» (1,14 млн кв. м).

Покупка Fort Group увеличила ее портфель на 82% и подняла компанию на шесть строчек, на четвертое место: общая арендопригодная площадь объектов группы — 1,03 млн кв. м.

Новым участником рейтинга стала компания «Альта Плюс» (создана «Альфа-групп»), к которой перешел портфель торговых центров DVI Group: шесть региональных торгцентров «КомсоМОЛЛ» и «Столица» (более 330 тыс. кв. м). Существенно увеличили арендопригодные площади в собственности Crocus Group Араса Агаларова (рост на 34% за счет открытия торгцентра «Vegas Кунцево»), турецкая Enka (рост на 25% за счет открытия торгцентра «Каширская плаза»), «Рамо-М» (рост на 32% за счет нового центра «Красная площадь» в Краснодаре), «Промресурс» (рост на 36% за счет торгцентра «Европа» в Воронеже) и Malltech (рост на 32% за счет покупки у «Галса» торгцентра «Лето» в Санкт-Петербурге).

По словам старшего директора департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, заметные изменения в рейтинге произошли не за счет строительства торгцентров, а за счет покупки готовых объектов. «Это отражает текущую тенденцию»,— поясняет она. Но и покупатели готовых объектов ведут себя осторожно.

Екатерина Геращенко