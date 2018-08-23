Женщины теряют багаж чаще мужчин

57% всех теряющих багаж пассажиров в стране – женщины, подсчитали специалисты «АльфаСтрахование», проанализировав статистику урегулирования убытков по страхованию багажа в 2017 г.

Мужчины, заявлявшие убыток в «АльфаСтрахование», теряли багаж лишь в 43% случаев. Общий средний размер выплаты по риску «Потеря перевозчиком» в 2017 г. составил 12 тыс. руб. При этом выплаты женщинам, как правило, на несколько тысяч больше, чем мужчинам. А поскольку размер выплаты связан с весом утерянного багажа, то такая разница объясняется тягой слабого пола к путешествиям с полностью укомплектованным чемоданом, доведенным до максимально допустимого для авиаперевозки весом, в то время как сильная половина человечества чаще обходится одной только ручной кладью или полупустым чемоданом. Также женщины в принципе чаще заботятся о своем багаже, страхуя его.

«Добровольное страхование пассажиров позволяет путешественникам сконцентрироваться на предстоящей поездке и не думать о неприятностях, которые могут с ними произойти по пути – на этот случай они надежно защищены, мы постоянно изучаем и анализируем потребительские настроения, чтобы выстраивать качественный сервис. Анализ статистики по убыткам позволяет нам лучше понимать клиента и его потребности для постоянной актуализации наших страховых продуктов и формирования у пассажиров культуры добровольного страхования, – говорит Сергей Майоров, руководитель направления методологии департамента страхования пассажиров АО «АльфаСтрахование». – Уже сейчас любому застрахованному пассажиру, чтобы заявить убыток при утере чемодана, задержке рейса или иных неприятностях, достаточно просто в своем мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл» нажать кнопку SOS и, выбрав раздел «пассажиры», заполнить простую регистрационную форму. Сделать эти простые манипуляции на своем смартфоне можно, даже не выходя из аэропорта, или по пути – в аэроэкспрессе».