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Эксперты изучают ядовитые отходы БЦБК для подготовки нового проекта по их ликвидации

15 августа 2018

Компания «РГ-Экология» (холдинг АО «Росгеология») изучает состав и состояние ядовитых отходов в картах-отстойниках Байкальского целлюлозно-бумажного комбината для подготовки нового проекта их ликвидации.

В рамках дополнительного соглашения, подписанного между Министерством природных ресурсов и экологи Иркутской области и Росгеологией в июле 2018 г., «РГ-Экология» должна предложить новый проект ликвидации ядовитых отходов, оставшихся после Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Для этого необходимо заново изучить состав и объем отходов в каждой карте, так как даже в пределах одного бассейна наполнение неоднородное. По официальным данным в карты сбрасывалось 14 видов отходов, в том числе золошлаки от сжигания углей на ТЭЦ, шлам-лигнин, древесная кора, строительный и твердый бытовой мусор.

Отходы БЦБК лежат в воде 40-50 лет, в них происходили химические, биологические процессы. Внешне карты-накопители сегодня похожи на болота, поросшие камышом и чахлыми березами. Иркутские ученые следили за состоянием карт, однако, когда речь идет уже о промышленной переработке 6 млн кубометров материалов, приобретении химических реагентов на сотни миллионов рублей, надо знать точный диагноз проблемы.

Промышленная установка, размещенная на Солзанском полигоне, позволяет получить однородную массу в больших объемах. И после переработки направить отходы на исследование в лабораторию.

- Мы с помощью земснаряда-амфибии взяли пробы отходов по всей глубине первой карты, - рассказал сотрудник «РГ-Экологии» Алексей Суханов. - Образовавшаяся пульпа по трубам направляется на обезвоживающую установку. Одновременно с процессом откачки в пульпу добавляются флокулянты – химические реактивы, которые  быстро образуют в жидкой пульпе крупные хлопья осадков. Это позволяет сразу на установке отделить воду от твердых частиц.

Обезвоженные отходы напоминают почвогрунт. Этот грунт, начальную пульпу, а также воду, отделенную в процессе флоккулирования осадка, специалисты «РГ-Экологии» отдали в иркутский филиал ЦЛАТИ - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону. Это лаборатории, учрежденные Росприроднадзором.

В результате исследований Росгеология планирует получить ответы на вопрос о классе опасности, а также о точном составе отходов, находящихся в картах-шламонакопителях. В дальнейшем полученные данные позволят выбрать оптимальные технологии ликвидации отходов Байкальского ЦБК.

Возможно, что после обезвоживания класс их опасности уменьшится. Или «РГ-Экология» доведет отходы до пятого, практически безопасного, класса. Грунтом пятого класса опасности можно рекультивировать полигоны, свалки, отработанные карьеры. Но прежде проект обязательно должен получить одобрение Росгеологии, заказчика - Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, должен будет пройти общественные слушания и государственную экологическую экспертизу.

 


/ СИА /
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