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Бесхозную стелу «Иркутская область» приняли на баланс

15 августа 2018

Судебные приставы Слюдянского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области проконтролировали принятие стелы «Иркутская область» на баланс муниципального образования.

Слюдянский районный суд обязал администрацию Новоснежненского муниципального образования принять на учет бесхозное недвижимое имущество – стелу «Иркутская область», находящуюся на 183 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал».

Администрация муниципалитета  предоставила судебным приставам документы, подтверждающие исполнение судебного решения.


/ СИА /
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