1998 — 2018: юбилей дефолта

Технический дефолт, который был объявлен 17 августа 1998 года, стал одним из крупнейших экономических шоков в истории России. О причинах дефолта, о неудачной экономической политике, о переломном моменте для экономики России рассказывает Елена Устюжанина, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова.

Грустный юбилей

20 лет назад, 17 августа 1998 года, Правительство России объявило технический дефолт по своим обязательствам, что привело к резкому обрушению курса национальной валюты. За короткий промежуток времени стоимость рубля упала в 3,5 раза (с 6 рублей за доллар США в первой половине августа 1998 года до 21 рубля 1 января 1999 года). В результате этого разорились множество мелких и средних предприятий, обанкротились несколько крупных банков. Доходы и сбережения населения обесценились, не говоря уже о том, что многие потеряли свои вклады, размещенные в обанкротившихся финансовых структурах.

В чем были причины обвала?

Называют различные причины этой экономической катастрофы, одной из которых является обрушение создаваемой государством финансовой пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Действительно, для покрытия бюджетного дефицита государство выпускало все новые финансовые обязательства, а проценты по этим обязательствам выплачивало посредством эмиссии новых траншей ГКО и облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате стоимость обслуживания займов непрерывно увеличивалась. К 1 декабря 1997 года ставки по ГКО-ОФЗ выросли до 40% годовых. Ко второму кварталу 1998 года этот показатель достиг 50% и продолжал расти.

В экономике формировался финансовый пузырь, который неизбежно должен был лопнуть. А спусковым механизмом краха стало наложение друг на друга двух событий: резкого снижения стоимости основного экспортного товара России — нефти (с 25–28 долларов США за баррель в 1997 году до 7,8 доллара в августе 1998 года) — и азиатского финансового кризиса, разразившегося в 1997 году и заставившего иностранных инвесторов выводить свои капиталы с развивающихся финансовых рынков, в частности, из России.

Какой была экономическая политика?

Существует, конечно, и другое объяснение причин финансового кризиса 1998 года — крайне неудачная экономическая политика руководства страны, проводимая в течение нескольких предыдущих лет. Эта политика заключалась в следующем: в сдерживании роста курса национальной валюты путем ограничения находящейся в обращении денежной массы; массивных финансовых интервенциях ЦБ; мягких бюджетных ограничениях (все время увеличивающемся дефиците бюджета); крайне низкой дисциплине исполнения финансовых обязательств государства перед предприятиями и населением; финансировании бюджетного дефицита за счет внешних заимствований и фактическом отсутствии государственных инвестиций.

Поддержание завышенного курса рубля приводило к снижению конкурентоспособности отечественных производителей; сдерживание денежного предложения — к распространению бартера и массовым неплатежам, в том числе заработной платы, что, в свою очередь, снижало платежеспособный спрос; направление государственных средств на обслуживание финансовых обязательств сужало возможности финансирования экономики и социальной сферы. Положение усугублялось высокой доходностью государственных ценных бумаг, стимулирующей переориентацию частных инвестиционных потоков из реального сектора в финансовый.

Результаты ошибок экономической политики

Для того чтобы проиллюстрировать неэффективность данной политики достаточно привести всего несколько цифр: за период с 1992 по 1996 год ВВП России сократился на 40%; экспорт вооружения в 1996 году составил 7,8% величины 1989 года; производство металлорежущих станков сократилось в 20 раз; производство воздушных судов гражданского назначения — в 19 раз. Постоянно сужающаяся экономика страны в сочетании с безграмотной экономической политикой не могли не закончиться кризисом.

Тем не менее, кризис 1998 года оказался переломным моментом и инициировал процесс восстановления экономики, которая стала достаточно быстро набирать темпы роста. В основном это было связано с тремя факторами: с повышением конкурентоспособности отечественных производителей в связи с резким снижением курса национальной валюты; наличием значительных резервов промышленных мощностей, оставшихся в наследство после СССР и простаивающих в результате спада производства предыдущих лет; грамотной экономической политикой, проводимой новым правительством Примакова — Маслюкова и новым главой ЦБ Геращенко. Помогло и то, что цены на нефть опять стали повышаться.