Какие последствия может повлечь ослабление валютного контроля?

Из-за смягчения валютного контроля в отношении российских компаний-экспортеров, попавших в санкционные списки, рубль может ослабеть, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова.

Первый взгляд

Вопрос об ослаблении валютного контроля возник в связи с американскими санкциями, наложенными на ряд российских компаний, репатриация валютной выручки которых значительно затруднена на данный момент.

Безусловно, послабления могут негативно сказаться на курсе рубля, но если рассматривать эту ситуацию с точки зрения бюджета страны, то на первый взгляд кажется, что дополнительный приток рублей может положительно воздействовать на экономику страны в целом.

А если разобраться?

До сегодняшнего дня компаниям приходилось продавать почти всю экспортную выручку на локальном рынке. Если же допустить, что компании будут конвертировать свою экспортную выручку в рубли не в полном объеме, но при сохранении валютных интервенций Минфина, то произойдет некоторое ослабление рубля. При этом курс национальной валюты по отношению к доллару и евро и без того заметно снизился на фоне рассмотрения новых американских санкций, направленных в первую очередь на энергетический и финансовый российские рынки.

Если же учесть, что американцы пытаются помешать последующему размещению российских ОФЗ и привлечению иностранных инвесторов для их покупки, то снижение рубля и пополнение бюджета теряют положительный оттенок. Дело в том, что у государства обязательно должна быть валюта для выполнения своих внешних обязательств, а также для пополнения резервов. И если государство недополучает часть валютных средств, то это может вызвать определенные риски финансовой стабильности государства.

Более того, стоит учитывать, что в любом случае основной потерпевшей стороной остается население, которому придется приобретать товары и услуги по более высокой цене, так как продукцию импортируют из-за рубежа или же производят с помощью импортируемых составляющих.

Поэтому вывод может быть сделан следующий: затягиваем пояса по осени, господа!