Офшорные зоны как мера поддержки российских компаний

Российские власти хотят создать оффшоры для помощи попавшему под санкции российскому бизнесу. Владислава Полетаева, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова , напоминает, что идея возврата капитала не нова и объясняет, почему сейчас она найдет поддержку у властей.

Офшоры на островах

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации активно обсуждается идея формирования на территории страны офшорных зон в качестве меры поддержки отечественных компаний, попавших в санкционный список США. На сегодняшний день в качестве потенциальных офшорных зон рассматриваются остров Октябрьский в Калининграде и остров Русский на Дальнем Востоке.

Возврат капитала — главная причина?

Идея создания в России офшорных зон является отнюдь не новой. Этот вопрос неоднократно поднимался в последние годы, однако толчком к активному обсуждению послужили именно санкции США, которые содержат существенные ограничения на деятельность организаций, попавших под их воздействие, на территории зарубежных государств. Офшорные зоны, по словам представителей органов государственной власти, позволят в кратчайшие сроки перевести в Россию иностранные структуры, сохранив их правовую форму. Деятельность компаний, зарегистрированных в российских офшорах, будет освобождена от выплаты налогов с иностранных доходов. Это позволит в некоторой мере поддержать предприятия, в отношении которых были приняты ограничительные меры, и в значительной степени будет способствовать возврату капитала в Россию.

Следует отметить, что это уже не первая попытка возврата капитала. Одной из таких попыток была, например, амнистия капитала, активно реализуемая в последние годы. Учитывая высокую заинтересованность в возврате средств в Россию, скорее всего, идея создания офшорных зон найдет поддержку у представителей государственной власти. В то же время остается еще ряд вопросов, нуждающихся в урегулировании, например, сохранение при переводе компании в Россию ее организационно-правовой формы, которой не существует в отечественном законодательстве, или освобождение таких предприятий от налогообложения их иностранных доходов.