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Офшорные зоны как мера поддержки российских компаний

23 августа 2018

Российские власти хотят создать оффшоры для помощи попавшему под санкции российскому бизнесу. Владислава Полетаева, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова , напоминает, что идея возврата  капитала не нова и объясняет, почему сейчас она найдет поддержку у властей.

Офшоры на островах

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации активно обсуждается идея формирования на территории страны офшорных зон в качестве меры поддержки отечественных компаний, попавших в санкционный список США. На сегодняшний день в качестве потенциальных офшорных зон рассматриваются остров Октябрьский в Калининграде и остров Русский на Дальнем Востоке.

Возврат капитала — главная причина?

Идея создания в России офшорных зон является отнюдь не новой. Этот вопрос неоднократно поднимался в последние годы, однако толчком к активному обсуждению послужили именно санкции США, которые содержат существенные ограничения на деятельность организаций, попавших под их воздействие, на территории зарубежных государств. Офшорные зоны, по словам представителей органов государственной власти, позволят в кратчайшие сроки перевести в Россию иностранные структуры, сохранив их правовую форму. Деятельность компаний, зарегистрированных в российских офшорах, будет освобождена от выплаты налогов с иностранных доходов. Это позволит в некоторой мере поддержать предприятия, в отношении которых были приняты ограничительные меры, и в значительной степени будет способствовать возврату капитала в Россию.

Следует отметить, что это уже не первая попытка возврата капитала. Одной из таких попыток была, например, амнистия капитала, активно реализуемая в последние годы. Учитывая высокую заинтересованность в возврате средств в Россию, скорее всего, идея создания офшорных зон найдет поддержку у представителей государственной власти. В то же время остается еще ряд вопросов, нуждающихся в урегулировании, например, сохранение при переводе компании в Россию ее организационно-правовой формы, которой не существует в отечественном законодательстве, или освобождение таких предприятий от налогообложения их иностранных доходов.


/ СИА /
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