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Ужесточились правила торговли алкогольной продукцией

15 августа 2018

14 августа специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области рассказали братским предпринимателям об изменениях законодательства в области государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции.

<p>Фото: bratsk-city.ru</p>

Фото: bratsk-city.ru

– В настоящее время на территории Иркутской области розничную продажу алкогольной продукции осуществляет 1 153 организации в 5 830 объектах торговли и общественного питания. В результате на каждую тысячу жителей области в среднем приходится по 2,4 объекта лицензирования. Это один из самых высоких показателей в Сибирском федеральном округе, – рассказала начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Елена Гусева.

В этом году федеральное законодательство в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции претерпело серьезные изменения. Теперь лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания могут получить только бары, рестораны, кафе и буфеты. В ближайшее время требования к таким объектам планируют ужесточить.

С 1 июня 2018 года все организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговой деятельностью, должны в обязательном порядке использовать контрольно-кассовые машины. Также в 2018 году вступил в силу ряд запретов, касающихся продажи слабоалкогольных тонизирующих средств, порядка продажи алкогольной продукции при проведении выездного обслуживания, проведения проверок службы потребительского рынка и лицензирования.

– С 1 июля этого года служба потребительского рынка и лицензирования наделена правом проведения контрольной закупки. Раньше это полномочие было только у органов внутренних дел. Теперь служба в рамках своих контрольных мероприятий в случае, если она посчитает нужным, может провести контрольную закупку по любому обращению или по информации, поступившей в рамках законодательства. Кроме того, если до 3 августа в федеральном законе содержалась формулировка о том, что мы эту контрольную закупку обязаны были согласовать с органами прокуратуры, то 3 августа подписали изменения в федеральный закон, и теперь согласование не требуется, – рассказала заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Елена Лучинина.

Ужесточились и штрафы за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции.

– За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции в настоящее время штрафы на должностные лица составляют 20-40 тысяч рублей, на юридические лица – 100-300 тысяч рублей. Раньше штрафы соответственно составляли 5-10 тысяч рублей и 50-100 тысяч рублей, – пояснила заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Елена Лучинина.

Как сообщила пресс-служба администрации Братска, предпринимателям города также напомнили о необходимости соблюдать требования о полном запрете продажи алкогольной продукции в дни, установленные Постановлением Правительства Иркутской области № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Было отмечено, что нарушения отслеживаются службой потребительского рынка в системе ЕГАИС, что в итоге может привести к аннулированию лицензии.


<p>Фото: bratsk-city.ru</p>
/ СИА /
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